Суд по делу Порошенко перенесли – что произошло

Апелляционное заседание по жалобе на решение Печерского райсуда столицы об избрании меры пресечения в виде личного обязательства пятому президенту Украины, лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко перенесли на 11 февраля на 11:00. Причина – из Печерского суда не передали материалы дела.
Об этом сообщает "Сегодня".
"Мы видим, что это дело, которое, по моему мнению, никогда не было юридическим. Наоборот тому, что говорит Офис генпрокурора. Это не какое-то рутинное дело, это не закон один для всех, а это сугубо политическое дело", – сказал адвокат Илья Новиков.
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По словам адвоката, он не знает, почему не привезли материалы дела, но у него есть предположение.
"Мы говорили об этом с самого начала – происходит давление на Офис генпрокурора. Тот факт, что Ирина Венедиктова ушла, дважды ушла, в однодневный отпуск, когда нужно было подписать подозрение Порошенко и когда нужно было согласовать ходатайство об аресте Порошенко. А пока она нам говорит, что нет, все так, я полностью согласна со своими подчиненными. Это не так", – сказал Новиков.
Подозрение пятому президенту
- Петру Порошенко объявили о подозрении 20 декабря. Ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".
- Пятого президента подозревают в участии в преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен.
- 17 января пятый президент Украины Петр Порошенко прилетел из Варшавы в Киев. Возвращение политика происходило бурно. Аэропорт с самого утра оцепили силовики, а сторонники политика встречали его возле терминала.
- Кроме того, на паспортном контроле у Порошенко отобрали паспорт, но вернули через 15 минут. По словам политика, ситуацию удалось решить только благодаря большому количеству журналистов, которые с ним прилетели.
- Печерский райсуд Киева 19 января избрал меру пресечения лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко. Его отпустили под личное обязательство. Однако имущество политика арестовали.
- Прокуратура просила суд избрать Петру Порошенко меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца. В качестве альтернативы аресту прокуроры просили суд назначить Порошенко залог в размере одного миллиарда гривен.
- После этого Офис Генерального прокурора внес апелляционную жалобу на решение суда об избрании меры пресечения в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко.