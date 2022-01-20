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"Стена Яценюка" достроена: как Украина отгородилась от России

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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20 января, 23:13
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В ходе реализации проекта были обустроены сотни километров украинской границы

Проект "Стена" по обустройству государственной границы, который СМИ окрестили "Стеной Яценюка", завершен. Строительство "Стены" длилось семь лет и обошлось госбюджету Украины почти в 2,5 млрд грн.

Как сообщили в Государственной пограничной службе в ответ на запрос издания "Фокус", 31 декабря был завершен период реализации Плана мероприятий по инженерно-техническому обустройству украинско-российской государственной границы в пределах Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областей, украинско-молдавской госграницы, а также территорий, прилегающих к административной границе с временно оккупированным Крымом (Проект "Стена" – ред.).

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По данным Госпогранслужбы, с 2015 по 2021 года из государственного бюджета Украины на строительство "Стены Яценюка" потратили 2,437 млрд гривен:

2015 год – 400 млн гривен;

2016 год – 200 млн;

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2017 год – 200 млн;

2018 год – 500 млн;

2019 год – 400 млн;

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2020 год – 400 млн;

2021 год – 337,7 млн.

В ходе выполнения проекта обустроено 403 км противотранспортных рвов, построено 332 км рокадных дорог, 149 переходов дорог через овраги, 99 км металлических заборов и 62 километра заграждения из спирали "Егоза". В апреле-июне 2022 года, по данным ведомства, запланировано принятие еще нескольких инженерно-технических сооружений.

На участках государственной границы в Харьковской области обустроили 4 опорных пункта и 9 огневых позиций, а также возведено 9 комплексов системы видеоконтроля и сигнализации. Похожий механизм также был установлен в Луганской области.

В Госпогранслужбе отметили, что реализация проекта "Стена" не означает прекращения развития границы в инженерно-техническом отношении. Постановлением Кабмина от 15 декабря 2021 года была утверждена новая госпрограмма по обустройству границы на период до 2024 года.

Как Украина строила "Стену Яценюка": справка

Украина после начала российско-украинской войны в 2014 году начала реализацию проекта "Стена".

Проект, инициатором которого выступил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, предусматривает инженерно-техническое обустройство границы, в частности рокадные пути, заграждения, рвы, систему видеонаблюдения, чтобы предотвратить незаконное пересечение границы контрабандистами, диверсионными группами.

Ранее Арсений Яценюк заявил, что "Стена" на границе должна быть достроена, несмотря на "беснования России".

"Правильно было впервые в истории Украины начать строительство украинской границы с РФ. Сам факт построения границы разрушал российскую пропагандистскую идеологему, что Украина – это часть "русского мира". Нет, мы независимое государство со своей границей. И она должна быть достроена. Несмотря на беснования России, пригретых ей предателей и просто полезных идиотов", – заявлял Яценюк.

Также экс-премьер рассказывал, что вопросом неустроенности российско-украинской границы он занимался еще с 2007 года, когда возглавлял МИД.

"Мы вели демаркации и делимитации. Россия очень не хотела, чтобы была граница. Страшно. Ну, как это на границе между Украиной и Россией нет никаких сооружений? Вообще нет государственной границы... Когда я стал премьером, понял, что надо срочно строить границу. Я показал, как это выглядит: это целый комплекс инженерных и оборонительных сооружений, контрольные полосы, валы, заграждения", – сказал он.

Европа хочет свою "Стену Яценюка"

12 стран Европейского Союза, которые граничат с Россией и Беларусью, захотели создать на своих восточных границах такую же стену безопасности, какую сейчас возводит Украина по проекту, разработанному премьер-министром Украины Арсением Яценюком в 2014 году.

Министры Австрии, Болгарии, Чехии, Дании, Эстонии, Греции, Кипра, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Венгрии обратились с письмом к Еврокомиссии с требованием обустроить на границах Шенгенской зоны с восточными странами современное заградительное укрепление, которое не даст возможности легко проникать к ним нелегальным мигрантам.

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