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"Старая политика и спектакль": "слуги" и "ЕС" поругались из-за Порошенко

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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17 января, 17:11
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В провластной партии считают, что Порошенко пытался спровоцировать гражданское противостояние
Петр Порошенко (справа).
Петр Порошенко (справа). / Фото: Коллаж: Сегодня

В политической партии "Слуга народа" считают, что действия пятого президента Украины Петра Порошенко являются "проявлением позорных привычек старой политики".

Об этом указано в заявлении партии, которое опубликовала в телеграм-канале пресс-секретарь политической партии "Слуга народа" Юлия Палийчук.

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"Сегодня экс-президент Петр Порошенко пытался устроить совершенно искусственный скандал и спровоцировать гражданское противостояние – вместо того, чтобы цивилизованно и спокойно выполнить необходимые процедуры, требуемые законом", – говорится в заявлении партии.

О чем идет речь в заявлении

По мнению партии "Слуга народа", замысел пятого президента – избежать ответственности за свои действия, а также заработать политические дивиденды. Этого, как говорится в заявлении, Порошенко хочет достичь через политизацию дела с объявлением ему подозрения в государственной измене.

В "Слуге народа" также призвали представителей партии "Европейская солидарность" не участвовать в "политических спектаклях":

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"Мы считаем такие действия проявлением позорных привычек старой политики. Но нет иллюзий и не надеемся, что от этих привычек Петр Порошенко откажется. В то же время мы призываем представителей партии "Европейская солидарность" не участвовать в политических спектаклях и попытаться убедить своего лидера, что политизация и скандализация не могут быть заменой законным процедурам и судебному процессу".

Что говорили в Офисе президента

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, поведение пятого президента Украины Петра Порошенко по возвращении из-за границы свидетельствует о его неуважении к процессуальным правилам.

"Если человек уехал за границу в срочном порядке, увидев рядом с собой представителей правоохранительного органа, то вполне логично, что возвращение такого человека в страну предусматривает определенные простые процедуры. Получить процессуальный документ, явиться в суд – это те вещи, в которых нет ничего сложного или необычного", – сказал советник главы Офиса президента.

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Позиция "Европейской солидарности"

В то же время в партии "Европейская солидарность" призвали "слуг" не прятаться за представителями и внештатными советниками и лично высказаться о ситуации в стране.

"Об атаке на демократию и свободу слова в Украине, выборочном правосудии, преследовании оппозиции, препятствовании гражданам на мирный протест, прослушивании и слежке за оппонентами бестолковой, непрофессиональной зеленой власти, которая стремительно теряет свою легитимность, превращении Украины в авторитарное государство с неадекватным руководителем", – заявили в "ЕС".

В партии добавили, что депутаты от "Слуги народа" должны вернуться из отпуска и собраться на внеочередное заседание Верховной Рады, на котором нужно обсудить вопросы национальной безопасности Украины, энергетического кризиса и т. д.

Возвращение Порошенко

  • 17 января пятый президент Украины Петр Порошенко прилетел из Варшавы в Киев. Возвращение политика наделало много шума. Аэропорт с самого утра оцепили силовики, а сторонники политика встречали его возле терминала.
  • Самолет с Порошенко приземлился около 9:00. На паспортном контроле у него отобрали паспорт якобы для подтверждения личности, но вернули через 15 минут. По словам политика, ситуацию удалось разрешить только благодаря большому количеству журналистов, которые с ним прилетели.
  • Порошенко, выйдя из аэропорта, обратился к своим сторонникам и заявил, что дело о государственной измене против него является пересечением властью красных линий, за что они понесут наказание. Он считает, что его отпустили, испугавшись его сторонников, которых, по его оценке, на площади собралось около 15 тысяч.
  • Петру Порошенко объявили о подозрении 20 декабря. Не последнюю роль в этом сыграли "пленки Медведчука". Ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".
  • Пятого президента подозревают в участии в преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен.

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