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Депутатов колют большими темпами. Сколько уже вакцинированных в Раде

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
17 ноября, 13:14
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Однако в парламенте нарушают карантинные правила, заявил Корниенко
Стало известно, сколько в ВР вакцинированных нардепов. Фото: коллаж "Сегодня"
Стало известно, сколько в ВР вакцинированных нардепов. Фото: коллаж "Сегодня"

Вице-спикер парламента Александр Корниенко рассказал, как обстоят дела с вакцинацией депутатов в Верховной Раде. По его словам, темпы иммунизации увеличиваются.

Об этом Корниенко сказал во время брифинга.

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"Большие темпы вакцинации. Я думаю, что где-то больше 300 депутатов вакцинированы, может даже 320. Аппарат (Рады – Ред.) больше 95%. В нашей фракции ("Слуга народа" – Ред.) больше 200 людей", – сказал он.

Корниенко объяснил, что сейчас сложно точно подсчитать поголовно всех вакцинированных, потому что кто-то еще не доехал до парламента, у кого-то еще только одна прививка.

Также вице-спикер отметил, что рассматривался вариант закрытия кулуаров для журналистов и оставить им только третий этаж Рады, но решили не прибегать к таким жестким мерам.

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"Скандалов нет, депутаты проходят. Были какие-то несогласованности по медиа, что одна группа допускается сюда (в кулуары – Ред.). Это связано с тем, что мы должны соблюдать не только порядок входа, но и порядок присутствия. С точки зрения постановления Кабмина не уверен, что мы даже сейчас не нарушаем: если взять площадь кулуаров, количество людей на квадратный сантиметр – будет превышение", – подчеркнул Корниенко.

Вакцинация в Раде

  • В Верховной Раде работает мобильная бригада, которая вакцинирует народных депутатов, их помощников, работников Аппарата ВР и журналистов. Также создается необходимая для этого инфраструктура, открыты пункты вакцинации внутри парламента, публичные пункты вакцинации также будут размещены в отелях, подчиненных парламенту.
  • Нардеп Михаил Радуцкий заявил, что политики вакцинируются на камеры, но прививались ли они на самом деле – никто не знает.
  • По состоянию на 1 ноября коронавирусом болеют семь народных депутатов и 21 работник Аппарата Верховной Рады.

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