США заступились за ВСУ на Донбассе: "России можно, а Украине – нельзя?"

Посольство США не видит проблем в применении Украиной дронов на Донбассе

Посольство США в Украине распространило свое заявление относительно первого применения Вооруженными силами Украины ударного дрона "Байрактар" (Bayraktar) на Донбассе.

В заявление сказано, что поддерживаемая Россией сторона неоднократно использовала запрещенное вооружение в регионе, а реакция Москвы на произошедшее не только обманывает, но и способствует эскалации напряженности.

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"Мы призываем обе стороны конфликта на Донбассе соблюдать условия соглашения о прекращении огня, но давайте будем ясными — поддерживаемая Россией сторона неоднократно использовала гаубичную артиллерию и беспилотники против украинских сил, прямо нарушая усиленные меры, согласованные в прошлом году, и недавно убила украинского военного", – говорится в заявлении американской дипмиссии.

Реакция после удара