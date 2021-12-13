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США возьмутся за Гогилашвили: что еще нарушил скандальный замглавы МВД

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
13 декабря, 23:10
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История с Гогилашвили будет иметь продолжение у наших зарубежных партнеров
Гогилашвили устроил проблемы не только себе лично / Коллаж "Сегодня"
Гогилашвили устроил проблемы не только себе лично / Коллаж "Сегодня"

Скандал с уже уволенным заместителем министра внутренних дел Александром Гогилашвили может обернуться новыми неприятностями для Украины на международном уровне. Оказалось, что борец с наркоторговлей ездил на автомобиле, принадлежащем американцам и он передовался украинской стороне для других целей.

Об этом сказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый в эфире программы "Дежурные по стране" на телеканале "Украина 24".

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Интересная деталь

"Здесь уже будет их внутреннее расследование, что и как. Но американцев сейчас больше интересует, как работают наши институции. Ведь мы должны правильно использовать помощь американцев в размере 700 млн долларов. Эти деньги, в том числе, предоставляются на реформу полиции. И что они видят?", – рассказал Чалый особенности восприятия таких скандалов западными чиновниками.

При этом дипломат отметил, что полицейский, который остановил "шишку", четко выполнил свою функцию и мог даже открыть огонь из табельного оружия.

"Этому господину (Гогилашвили, – ред.) еще повезло, что полицейский не применил оружие. Он имел полное право открыть предупредительный огонь, а затем и стрелять в него. Эта ситуация свидетельствует об очень плохом сигнале: у нас нет четкой координации силовых ведомств в условиях войны", – резюмировал Чалый.

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Скандал

  • Напомним, 11 декабря на блокпосту в Краматорске Донецкой области недалеко от линии соприкосновения замглавы МВД Александр Гогилашвили отказался подчиняться требованиям дежурного полицейского наряда. Гогилашвили возмутился, что его не узнали полицейские и решили проверить у него документы.
  • Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал – потребовал увольнения Гогилашвили с государственного поста.
  • Днем 13 декабря стало известно, что Гогилашвили признал свою вину в скандале с полицейскими и написал заявление на увольнение.
  • У Александра Гогилашвили выявили еще и паспорт гражданина РФ, а также индивидуальный налоговый номер в России.

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