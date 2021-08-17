В Афганистане США умыли руки. Украину ждет та же участь?

Кабул стал неинтересным администрации Байдена. Что надо делать Киеву, чтобы не оказаться в такой же ситуации

Афганцы, цепляющиеся за шасси американского транспортного самолета, взлетающего из аэропорта Кабула – это видео облетело весь мир. Афганцы, которые готовы умереть в воздухе, только б не остаться с талибами. И Америка, умывающая руки.

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Афганистан стал неинтересным администрации Байдена, и США попросту бросили его на произвол судьбы. Тогда как сами афганцы до последнего надеялись на помощь сильной Америки.

Эта история может легко повториться в Украине. Интересны ли мы новому президенту Америки? С учетом того, что Байден уже сдал украинские интересы, благословив "Северный поток-2"?

Сайт "Сегодня" спросил у экспертов, что необходимо сделать Украине, чтобы нам не пришлось цепляться за шасси американских самолетов, спешно покидающих территорию нашей страны. Как Украине не растерять международную поддержку и сохранить перспективу демократического развития?

Мы не failed state, но американцы и нас могут кинуть

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По мнению главы Института глобальных стратегий Вадима Карасева, прямых параллелей между сотрудничеством США с Афганистаном и Украиной проводить все же не стоит. Украина далеко не failed state, которым Афганистан является уже последние 40 лет.

"Да, у нас иногда государственные механизмы дают сбои, но они есть, они работают, преемственность власти тоже наблюдается. Наше государственно не без проблем, но это не сопоставимо с тем, что было в Афганистане. Американцы ушли, и оказалось, что на территории вакуум государственности, который тут же заполнился вооруженным этническим ополчением". Вадим Карасев Вадим Карасев Глава Института глобальных стратегий.

О том, что Украина по-прежнему интересна Штатам, говорит и эксперт по делам Ближнего Востока, журналист Al-Jazeera в Украине Сафван Джулак. Хотя он уверен: если Вашингтону будет выгодно, он поступит с Киевом также, как с Кабулом.

"Сегодня Украина интересна Штатам. У нее есть возможности материальные и географические для игры США против сближения России с Китаем, который сегодня является главным врагом Америки. Но, не исключено, что американцы могут кинуть и Украину. Это вероятно и сейчас, и в будущем. Тут играть роль будут выгоды. В частности, выгоды, которые может получить США, наладив отношения с Москвой". Сафван Джулак Сафван Джулак Эксперт по делам Ближнего Востока, журналист Al-Jazeera в Украине

Что делать, чтобы не кинули

По мнению экспертов, у Украины есть достаточно возможностей, чтобы оставаться на долгий срок интересной нашим западным партнерам. А история с Афганистаном должна подтолкнуть официальный Киев к соответствующим выводам.

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"Для того, чтобы подобное решение США не закончилось для Украины какими-либо потрясениями, нужно укреплять суверенитет, прежде всего управленческий суверенитет, экономический суверенитет и укреплять институции, которые должны слаженно работать. Нам какое-то время могут помогать, но нужно понимать, что это временно. Мы должны сейчас скорректировать свою внутреннюю и внешнюю политику с точки зрения парадигмы суверенитета. Чтобы это приводило к росту экономики, росту рабочих мест, росту доходов. Это, кстати, мировой тренд. Пока тренд на суверенизацию у нас есть, и власти Украины движутся в этом направлении", – говорит Вадим Карасев.

Сафван Джулак считает, что ситуация с Афганистаном дает Украине, как стратегическому партнеру США в регионе, повод усилить давление на Вашингтон в получении того, что требуется Киеву для борьбы со своими стратегическими врагами.

"Сейчас Украина должна учитывать произошедшее с Афганистаном и более жестко отстаивать свои позиции. Украина должна повышать планку своих запросов. Учитывая, что Афганистан, как и Украина имел в НАТО всего лишь статус партнера вне рамок НАТО и они его кинули, Киеву необходимо требовать полноправного членства в НАТО", – считает Джулак.

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