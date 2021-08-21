США отомстили России за Навального: реакция Украины на новые санкции

Киев призвал Запад принять более решительные действия против агрессора, чтобы отбить у Кремля желания применять химическое оружие

РФ снова наказали за отравление Навального. Фото: коллаж "Сегодня"

Украина приветствовала решение США ввести новые санкции против России за отравление оппозиционера Алексея Навального. Страну-агрессора наказали за применение химического оружия.

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Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

Украинские дипломаты объяснили, что санкции подразумевают запрет импорта из РФ стрелкового оружия, боеприпасов к нему, а также экспорта в РФ ряда чувствительных категорий товаров двойного использования. Ограничительные меры также касаются ряда лиц и предприятий.

В МИД напомнили, что аналогичные санкции были введены Украиной против России в 2014 году в связи с агрессией против нашего государства.

"Использование химического оружия как способа преследования политических и общественных деятелей, представителей национальных меньшинств, журналистов, который системно практикуется Кремлем, противоречит международным обязательствам РФ и соответствующим многосторонним соглашениям в области нераспространения, участником которых является Российская Федерация. Российские власти должны прекратить подобную практику. Призываем международное сообщество принять более решительные действия для предупреждения деструктивной деятельности России", – говорится в заявлении.

Кто попал под новые санкции США

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В черный список попали девять физлиц и две организации из России, которые, по мнению американцев, причастны к отравлению Навального:

Институт криминалистики ФСБ;

Институт экспериментальной медицины;

начальник центра специальных технологий ФСБ Владимир Богданов;

сотрудник ФСБ и токсиколог Станислав Макшаков;

сотрудник Института криминалистики ФСБ Константин Кудрявцев;

сотрудник Института криминалистики ФСБ Алексей Александров;

сотрудник Института криминалистики ФСБ Иван Осипов;

сотрудник ФСБ Владимир Паняев;

начальник службы защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом ФСБ Алексей Седов;

бывший директор 27-го научного центра и специалист по химическому оружию Артур Жиров;

директор Института криминалистики ФСБ Кирилл Васильев.

Отравление Навального

Российского оппозиционера отравили 20 августа2020 года: при перелете из Томска в Москву ему стало резко плохо, и самолет совершил экстренную посадку в Омске. После госпитализации российские врачи утверждали, что у Навального болезнь обмена веществ, но в Германии у него диагностировали отравление боевым ядом "Новичок".

Сам Навальный неоднократно открыто называл Путина тем, кто несет прямую ответственность за покушение на него и лично санкционировал применение "Новичка".

Он пробыл некоторое время в немецкой клинике "Шарите", где его "поставили на ноги", после чего Навальный решил вернуться в Москву. 17 января его задержали в аэропорту Шереметьево по обвинению в злостном нарушении условий досрочного освобождения. После этого его приговорили к 2,6 года тюрьмы по так называемому делу "Ив Роше", по которому оппозиционер изначально имел условный срок.

Как сообщали новости "Сегодня", канцлер Германии Ангела Меркель во врем своего визита в Москву 20 августа потребовала от Путина освободить Навального.

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А недавно Навальный обвинил Запад в бездействии. Коррупция – причина мировых проблем, но именно она спасла его от смерти, уверен оппозиционер.