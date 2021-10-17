Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❄ Когда включат отопление? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🍴 Голодовка Саакашвили Решения СНБО Решения СНБО
СЕГОДНЯ Власть События

США опубликовали видео с перевернутым флагом Украины

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
17 октября, 15:08
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Американцы обратились к России с требованием не мешать работать наблюдателям ОБСЕ в Крыму, но при этом допустили ошибку
Американская миссия в ОБСЕ допустила нелепую ошибку. Коллаж "Сегодня"
Американская миссия в ОБСЕ допустила нелепую ошибку. Коллаж "Сегодня"

Американская миссия в ОБСЕ опубликовала сообщение о поддержке территориальной целостности Украины, вот только флаг нашей страны на карту оккупированного Крыма нанесла в перевернутом виде. Соответствующее видео опубликовано в Twitter.

Американцы обратились к России с требованием не мешать работать наблюдателям ОБСЕ на территории Украины, в том числе в оккупированном Крыму.

Реклама

"Мы не требуем расширения полномочий СММ. Мы призываем Россию позволить Миссии выполнять свой мандат. Этот мандат позволяет СММ патрулировать всю территорию Украины, в том числе оккупированный Россией Крым. Потому что Крым — это Украина. Я повторяю – это не призыв к расширению мандата, это призыв к России прекратить препятствовать существующему мандату СММ. Пока Россия продолжает препятствовать, продолжается и ее агрессия", – заявила временная поверенная в делах США при ОБСЕ Кортни Остриен.

Миссия опубликовала видео с Крымом, но нанесла на него флаг Украины неправильно: сверху желтый цвет, а снизу – синий. А должно бить наоборот.

Реклама

Демарш России с мандатом ОБСЕ

  • Миссия наблюдателей ОБСЕ работала в двух пограничных пунктах "Гуково" и "Донецк" с 29 июля 2014 года. Действие мандата миссии постоянно продлевали на 4 месяца.
  • В начале осени официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ходе заседания Постоянного совета ОБСЕ 2 сентября Россия объявила о решении не продлевать мандат группы наблюдателей ОБСЕ на международных автомобильных пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" российско-украинской границы после его истечения 30 сентября.
  • В МИДе утверждают, что наблюдатели якобы не зафиксировали ни одного факта переброски оружия с территории РФ на Донбассе. В России считают, что наблюдатели ОБСЕ на российско-украинской границе не оказывают позитивного влияния на процесс урегулирования, и продолжение пограничной миссии нецелесообразно.
  • Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников уже заявил, что это отказ России от Минских соглашений.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Тест на Покров
Как хорошо вы знаете казацкие фамилии?
Проверь себя
Дневник независимости 🇺🇦

17 октября 1991. Постанвлением Кабмина был создан совместный украинско-немецкий консорциум "Чернобыльгабекинтербуд"

Погрузиться в тот день
Опрос
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.35

Российский рубль (₽)

0.3666

Евро (€)

30.43

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,08
29,85
27,95
18,33
32,18
31,98
30,59
18,59
32,99
31,14
28,68
18,09
35,09
31,60
28,50
18,28
35,38
32,56
30,75
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,97
32,56
33,97
18,97
Короновирус за неделю

93 913

заболело за неделю в Украине

+9%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять