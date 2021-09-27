Срочная вакцинация! Зеленский поручил за два недели привить госслужащих

В Министерстве обороны прививки двумя дозами вакцины уже получили 84% работников

Зеленский поручил вакцинировать 70% госслужащих. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министерствам и центральным органам власти вакцинировать от коронавируса 70% их работников за две недели.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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"За две недели все министерства и центральные органы власти должны отчитаться о ходе вакцинации среди своих сотрудников. Желательно, чтобы было вакцинировано двумя дозами 70% работников министерств и центральных органов исполнительной власти", – говорится в сообщении

Кроме того, указано, что в Министерстве обороны прививки двумя дозами вакцины уже получили 84% работников, в Министерстве внутренних дел – 68%.

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Преимущества для вакцинированных граждан

Если в Украине введут желтый уровень эпидемической опасности, а в учебных заведениях будет вакцинировано 80% персонала, то они продолжат свою работу.

Ограничения желтого уровня не будут применяться, если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, сотрудников кинотеатров, театров, музеев или других культурных учреждений, спортзалов и бассейнов будут иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат.

Владельцы заведений сами будут решать, обслуживать ли невакцинированных людей.

Если будет установлен красный уровень эпидемической опасности, то учебные заведения будут работать только в том случае, если 100% работников будут иметь "зеленый" COVID-сертификат.

При наличии у человека, который пересекает границу Украины, "желтого" или "зеленого" сертификата о вакцинации или выздоровления от COVID-19, она может не проходить самоизоляцию. Также это правило касается и лиц, прибывающих с временно оккупированных территорий.

Ранее мы информировали, что Владимир Гройсман предложил платить украинцам за прививки. Чиновник считает, что денежная мотивация будет способствовать вакцинации в Украине.

Кроме того, в Украине почти все области превысили уровень COVID-заболеваемости. Нормам не соответствуют более 20 регионов.