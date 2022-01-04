Соратник Авакова покинул МВД в первый день 2022 года

Артем Шевченко завершил работу на должности директора Департамента коммуникации МВД. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"В первый рабочий день нового, 2022 года сообщаю, что закончил государственную службу в должности директора департамента коммуникаций МВД Украины", – написал он.
Шевченко поблагодарил за 6,5 года сотрудничества, в том числе и бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова.
При этом он не раскрыл детали, чем будет заниматься после ухода из занимаемой должности.
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Справка
2 июня 2015 года журналист Артем Шевченко стал директором Департамента коммуникаций МВД Украины. Работать в МВД Шевченко пригласил глава министерства Арсен Аваков.
Журналист Артем Шевченко работал журналистом на телеканалах СТБ, ICTV, 1 + 1, "Тонис", "Интер". Некоторое время он был редактором и ведущим новостей "Тониса".
На "Интере" был ведущим программы журналистских расследований "Агенты влияния".
До последнего времени был ведущим программ "Восклицательный знак", "Восклицательный Знак. Ежедневно" и "Особый формат" на телеканале ТВі.
За время работы на должности Артем Шевченко стал автором фильма Славянск. Начало войны, где воспроизведена хронология наиболее важных эпизодов битвы за город.
Первым ушел Аваков
- Верховная Рада уволила Арсена Авакова с должности министра внутренних дел 15 июля. Он возглавлял ведомство 7 лет, с февраля 2014 года, – это рекорд для министров. Его заявление об увольнении поддержал 291 народный депутат.
- Через сутки президент Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны уволенного из МВД Арсена Авакова. Никаких взаимных обвинений в адрес друг друга стороны не высказывали.
- Чуть позже председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что экс-министр внутренних дел Арсен Аваков может вернуться в правительство уже в сентябре, причем на более высокий пост.