СНБО собирается на экстренное совещание из-за РФ – СМИ узнали дату

В совещании будут принимать участие представители депутатских фракций и групп, главы комитетов и руководство ВР

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Совещание СНБО из-за угрозы вторжения РФ состоится 14 февраля в 16:00. Об этом пишут Vesti.ua

Оно будет посвящено вопросам оценки безопасности Украины внутри и снаружи государства.

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К участию приглашены: руководство ВР, представители депутатских фракций и групп, а также главы комитетов ВР по вопросам национальной безопасности, обороны, разведки, правоохранительной деятельности, внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Это информацию в Facebook Facebook подтвердил народный депутат Александр Дубинский.

"Сегодня на экстренном заседании СНБОУ (наконец-то по вопросам национальной безопасности) будет принято решение закрыть все аэропорты Украины с понедельника. Решение мудрое. Доллар уже можно выставлять на продажу по 40", – написал он.

По состоянию на 14:00 два источника "Сегодня" в СНБО сообщают, что экстренное заседание не планируется. При этом уточняют, что все может быстро поменяться..

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12 февраляЛидер "Европейской солидарности", пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что в связи с появлением новых тревожных данных о вторжении российских войск на территорию нашей страны власти срочно должны созвать заседание СНБО и Верховной Рады.

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