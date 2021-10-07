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"Слугам" невтерпеж? Нового спикера Рады назначат раньше времени

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
7 октября, 10:39
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Сегодня парламентарии собирались только уволить Разумкова, а Стефанчука должны были назначать в пятницу
Стефанчук уже сегодня может стать спикером парламента. Коллаж "Сегодня"
Стефанчук уже сегодня может стать спикером парламента. Коллаж "Сегодня"

Верховная Рада намерена уже сегодня назначить нового главу Верховной Рады, хотя изначально "слуги народа" планировали 8 октября.

Об этом сообщил в Telegram глава фракции "Голос" Ярослав Железняк.

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"Ооо…чтобы дважды не вставать. Назначение нового спикера (Стефанчука) и первого вице-спикера (Корниенко) тоже будет сегодня", – написал он.

Накануне глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что после увольнения Разумкова вечером будет заседание фракции, а уже завтра, 7 октября, будет назначение Стефанчука.

Отметим, что сегодня даже президент Владимир Зеленский подписал указ об освобождении Стефанчука от должности представителя главы государства в Раде.

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Сегодня Верховная Рада попытается уволить спикера парламента Дмитрия Разумкова. Если это удастся, а это скорее всего и произойдет, то "Слуга народа" выдвигает главным кандидатом на эту должности именно Стефанчука.

Читайте также в нашей статье, почему Стефанчука "сватают" в кресло спикера и есть ли другие варианты.

А что с отставкой Разумкова?

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  • 4 октября "слуги народа" подали в парламент подписные листы приблизительно с 200 подписями народных депутатов, запустив процедуру снятия Разумкова с должности.
  • "Слуга народа" хотела снять спикера с должности уже на этой неделе, но Разумков заявил, что будет идти строго по Регламенту с соблюдением всех процедур – его отставка на этой неделе казалась очень маловероятной, но для "слуг" нет ничего невозможного. В связи с этим Разумкова даже отстранили от ведения заседаний.
  • Также депутаты назначили Гетманцева временно вести заседание, поскольку ни Разумков, ни его заместитель Стефанчук не могли этого делать из-за конфликта интересов.

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