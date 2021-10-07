"Слугам" невтерпеж? Нового спикера Рады назначат раньше времени

Верховная Рада намерена уже сегодня назначить нового главу Верховной Рады, хотя изначально "слуги народа" планировали 8 октября.
Об этом сообщил в Telegram глава фракции "Голос" Ярослав Железняк.
"Ооо…чтобы дважды не вставать. Назначение нового спикера (Стефанчука) и первого вице-спикера (Корниенко) тоже будет сегодня", – написал он.
Накануне глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что после увольнения Разумкова вечером будет заседание фракции, а уже завтра, 7 октября, будет назначение Стефанчука.
Отметим, что сегодня даже президент Владимир Зеленский подписал указ об освобождении Стефанчука от должности представителя главы государства в Раде.
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Сегодня Верховная Рада попытается уволить спикера парламента Дмитрия Разумкова. Если это удастся, а это скорее всего и произойдет, то "Слуга народа" выдвигает главным кандидатом на эту должности именно Стефанчука.
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А что с отставкой Разумкова?
- 4 октября "слуги народа" подали в парламент подписные листы приблизительно с 200 подписями народных депутатов, запустив процедуру снятия Разумкова с должности.
- "Слуга народа" хотела снять спикера с должности уже на этой неделе, но Разумков заявил, что будет идти строго по Регламенту с соблюдением всех процедур – его отставка на этой неделе казалась очень маловероятной, но для "слуг" нет ничего невозможного. В связи с этим Разумкова даже отстранили от ведения заседаний.
- Также депутаты назначили Гетманцева временно вести заседание, поскольку ни Разумков, ни его заместитель Стефанчук не могли этого делать из-за конфликта интересов.