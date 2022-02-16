Власть
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 #UAразом Ринат Ахметов в Мариуполе Ринат Ахметов в Мариуполе Первая медаль на Олимпиаде Первая медаль на Олимпиаде 🎤 Alina Pash отказалась от Евровидения
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Власть События

"Слуга" Трубицын впервые высказалася о подозрении во взятке от НАБУ

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
16 февраля, 18:43
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Депутат заявляет, что взяток не получал и был на рабочей встрече
Трубицын прокомментировал дело о взятке
Трубицын прокомментировал дело о взятке / Фото: Facebook, Коллаж: Сегодня

Депутат Киевского горсовета Владислав Трубицын, которого подозревают во взятке, впервые прокомментировал скандал. Он опубликовал пост на своей странице в Facebook. Трубицын утверждает, что ни в чем не виновен.

"Во-первых, я никогда и ни от кого не получал никаких взяток и тем более не задерживался на получении взяток! Во-вторых, я не убегал от НАБУ полдня, как это вбрасывалось в медиа, и в розыск меня никто не объявлял. Да, я был в Оболонской РГА, когда туда приехали детективы НАБУ. Но я там не скрывался, а находился на рабочей встрече и при первой же просьбе правоохранителей вышел к ним", — написал он.

Реклама

Также депутат пожаловался на слежку и провокации.

"В-третьих, как выяснилось, практически в течение года за мной велась слежка и все это время меня активно провоцировал на незаконные действия провокатор и в то же время агент НАБУ Андрей Максименко, которого то же самое НАБУ еще в 2019 году поймало на взятке в 90 тыс. долларов и судебное дело по нему до сих пор не закрыто. Здесь, как говорится, выводы делайте сами, почему этот Максименко круглый год ходил за мной чуть ли не по пятам, провоцируя меня на получение неправомерной выгоды. Но все это время Максименко получал от меня решительный отказ на какие-либо незаконные предложения", — заявил Трубицын.

Он назвал дело против себя "политической расправой за жесткую позицию в Киевсовете".

Реклама

В чем обвиняется Трубицын

По мнению следствия, депутат Киевсовета Владислав Трубицын с пятью сообщниками организовали коррупционную схему, в рамках которой получали от предпринимателей неправомерную выгоду за размещение точек сезонной передвижной торговли, сообщили в НАБУ.

Несмотря на то, что право на размещение таких точек предоставлялось по результатам открытых торгов, их потенциальных участников информировали, что победу могут одержать только заранее определенные компании за вознаграждение.

Следствие документировало преступную деятельность участников схемы почти год. Детективы НАБУ зафиксировали передачу 1,39 млн грн неправомерной выгоды двумя траншами. При получении второй части – 1,26 млн грн – участников схемы задержали на горячем.

Реклама

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Авторы проекта "Власть"
Наши авторы
Богдан Приходько Отмена войны или дым в глаза. Чего ждать Украине после заявлений Москвы об отводе войск Богдан Приходько · Ведущий редактор Власть Сегодня
Богдан Аминов Первый документ за два года, прямые переговоры и решение покончить с Минском – итоги "нормандской встречи" в Париже Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
Анна Ткаченко Крутой разворот или уловка для врага: как следует воспринимать слова Пристайко об отказе от НАТО Анна Ткаченко · Ведущий редактор Власть Сегодня
Творческая команда
VIP-новости
ТОП публикаций
Сергей Мартынец

Сергей Мартынец

Выпускающий Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Мир
Показать еще
ТОП публикаций
Наталья Магдык

Наталья Магдык

Редактор раздела Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Эксклюзив "Власти"
Больше эксклюзивов
Все новости
Деньги
Показать еще
ТОП публикаций
Мария Дмитренко

Мария Дмитренко

Редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Стиль жизни
Больше о личном
Все новости
No Stress
Показать еще
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Разборы: просто о важном
Больше разборов
Все новости
Украина
Показать еще
Все новости
Последние новости
Показать еще
ОПРОС КМИС, 5 - 13 ФЕВРАЛЯ 2022
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
25,1%
2
Порошенко Порошенко
21,8%
3
Тимошенко Тимошенко
11,8%
4
Бойко Бойко
8,3%
5
Разумков Разумков
7,2%
6
Мураев Мураев
6,5%
7
Смешко Смешко
6,1%
ОПРОС КМИС, 5 - 13 ФЕВРАЛЯ 2022
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
22,9%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
16,4%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,5%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
10,1%
5
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
6,2%
6
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
5,8%
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
5,1%
Doodle Сегодня
16 февраля. Фрэнсис Гальтон. Ровно 200 лет назад в этот день родился английский антрополог, психолог, социолог, метеоролог, изобретатель, прославившийся новаторскими исследованиями интеллекта...
История дня - за минуту
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.24

Российский рубль (₽)

0.375

Евро (€)

32.03

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

223 883

заболело за неделю в Украине

-10%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять