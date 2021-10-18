Важнейший документ для Украины: "слуги народа" обсудят, что будет в 2022 году

Появился перечень вопросов, которые поднимут нардепы на заседании фракции "Слуга народа"

"Слуги народа" собираются на заседание фракции. Фото: коллаж "Сегодня"

Народные депутаты от "Слуги народа" сегодня, 18 октября, соберутся на заседание фракции. Одним из главных вопросов встречи станет обсуждение Госбюджета-2022.

Как сообщила пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук в Telegram, заседание проведут в конгрессно-выставочном центре "Парковый".

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Докладывать перед нардепами будут председатель фракции Давид Арахамия и Александр Корниенко.

По словам Палийчук, они расскажут о приоритетах работы на неделю и законопроектах, внесенных в повестку дня.

Какие документы обсудят:

"О Государственном бюджете Украины на 2022 год";

"О внесении изменений в Бюджетный кодекс";

"О приведении статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции";

"О реформировании банковской сферы и усилении независимости НБУ";

"О доступных кредитах для фермеров".

Как прошел Трускавец-2 для "слуг народа"

Не так давно в Трускавце прошел съезд "слуг народа", депутатов поселили в шикарном отеле Rixos Prykarpattya , а также отелях "Миротель" и "Лесная песня". Политсила окрестила это мероприятие как "большая фракция", там присутствовал и президент Владимир Зеленский. Минимальная цена суточной аренды номера в Rixos стартует от 2840 грн за сутки, а максимальная – 8800.

, а также отелях "Миротель" и "Лесная песня". Политсила окрестила это мероприятие как "большая фракция", там присутствовал и президент Владимир Зеленский. Минимальная цена суточной аренды номера в Rixos стартует от 2840 грн за сутки, а максимальная – 8800. Депутаты подводили итоги своей двухлетней работы в Раде, а также обсуждали планы на будущее. Так, например, "слуги" готовят новый турборежим в парламенте , поскольку считают, что времени уже осталось не так много.

, поскольку считают, что времени уже осталось не так много. Из более приятного – "слуг" ждал гала-ужин, на котором раздавали "партийные Оскары", а глава фракции Давид Арахамия сыграл для коллег фирменный Dj-сет.

Также напомним, фракция "Слуга народа" отправила в отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.