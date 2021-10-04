Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❓ Отставка Разумкова 🚨 Задержание Саакашвили ⚡ Газовый скандал с Венгрией 🚫 Скандальный закон про олигархов
СЕГОДНЯ Власть События

Следующий на выход. "Слуги" назвали главного кандидата на исключение

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
4 октября, 14:13
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Корниенко рассказал, будут ли последствия для тех депутатов, которые против отставки Разумкова
Многие депутаты фракции недовольны Людмилой Буймистер. Коллаж "Сегодня"
Многие депутаты фракции недовольны Людмилой Буймистер. Коллаж "Сегодня"

Фракция "Слуга народа" намерена исключить народного депутата Людмилу Буймистер за то, что проголосовала против принятия закона об олигархах.

Об этом сообщил на брифинге глава партии Александр Корниенко.

Реклама

По его словам, для депутатов, которые не поддерживают отставку Разумкова, никаких последствий не будет.

"Ничего ни с кем не будет. Думаю, мы это обсудим внутри фракции – как фракция к этому отнесется, как партия… Если депутаты публично готовы сказать, что идут своим путем, то было бы честно определяться и идти другим политическим путем", – сказал Корниенко.

Он отметил, что сейчас в повестке фракции лишь одна кандидатура на выход.

"Это депутат, которая не голосовала за закон об олигархах, точнее голосовала красной кнопкой, и это является красной линией. Это Людмила Буймистер, мажоритарщица по Киеву. Исключение ее из фракции, как и ее самостоятельный выход, не приведет к сложению мандата. Думаю, что этот вопрос тоже нужно ставить в повестку дня", – подчеркнул глава партии.

Новости отставок:

Народные депутаты уже отдали руководству парламента подписные листы за отставку спикера Дмитрия Разумкова. Вот только процесс займет какое-то время – Рада пойдет строго по Регламенту, а там не все так просто.

Реклама

Еще на съезде в Трускавце в "Слуге народа" дали понять, что большинство депутатов поддержат отставку спикера парламента. Лишь меньше 10 депутатов выступили против его увольнения.

А на днях "слуга" Николай Тищенко назвал Разумкова троянский конем в "Слуге народа".

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Опрос
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.61

Российский рубль (₽)

0.36

Евро (€)

30.87

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,85
29,58
27,04
17,90
30,98
30,79
29,29
18,19
33,59
30,29
27,29
17,78
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,70
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,68
28,17
17,56
Короновирус за неделю

64 606

заболело за неделю в Украине

+44%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять