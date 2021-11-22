Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией 🇺🇦 Годовщина Евромайдана 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"? 💡 Большое обновление сетей
СЕГОДНЯ Власть События

Скрыл роскошный дом и 13 квартир: нардепу Шахову вручили подозрение

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
22 ноября, 19:19
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Украине появился первый подозреваемый нардеп, который заведомо внес недостоверные сведения в декларацию
Журналисты программы "Схемы" нашли несколько домов Шахова / Коллаж "Сегодня"
Журналисты программы "Схемы" нашли несколько домов Шахова / Коллаж "Сегодня"

Появился первый народный депутат, которому вручено подозрение по ст. 366-2 УК Украины за внесение заведомо недостоверных сведений в свою декларацию.

Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора Украины.

Реклама

В телеграм-канале "НАБУ/САП Олега Новикова" сообщается, что речь идет о народном депутате Сергее Шахове (депутатская группа "Довіра") .

Скрытое имущество

"По данным следствия, в поданной декларации народный избранник не указал находившиеся в его пользовании информацию о жилом доме и земельном участке в Обуховском районе Киевской области. Также он не задекларировал имущество и доходы, владельцем которых является лицо, с которым он связан общим бытом и имеет взаимные права и обязанности", – сказано в сообщении Генпрокуратуры.

  • Речь идет о 13 квартирах в столице,
  • 8 паркоместах,
  • двух домах в элитном коттеджном городке под Киевом общей площадью более 2 тыс кв м,
  • 27 земельных участков общей площадью около 115 га в Киевской области,
  • дачу,
  • нежилую недвижимость,
  • два автомобиля,
  • доли в автомобиле субъектов ведения хозяйства,
  • доходы от продажи недвижимости.

В целом депутат скрыл имущество на сумму почти 60 млн грн.

Реклама

Не платил налоги

Напомним, что в марте Генеральная прокуратура вручила подозрение в уклонении от налогов на сумму 97 млн гривен народному депутату Украины от партии "За будущее" Виктору Мялику. По данным прокураторы, народный избранник занимался предпринимательской деятельностью без регистрации юридического лица.

Ранее сообщалось, что Национальное агентство по предотвращению коррупции начало проверку деклараций народного депутат Виктора Медведчука и еще девятерых народных избранников.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные в разделе "Власть"
Власть
Наши авторы
Богдан Приходько Беглецы Майдана: как живут и чем занимаются Азаров, Пшонка, Царев и другие соратники Януковича Богдан Приходько · Ведущий редактор раздела Власть
Богдан Аминов "Могут накрыть": Лукашенко попросил у Путина ракеты, которые достают до Киева и Варшавы Богдан Аминов · Руководитель проекта "Власть" Сегодня
Анна Ткаченко 5 млн на подарок, новое хобби Тищенко и самолеты ОПЗЖ: ТОП-обновки депутатов в декларациях Анна Ткаченко · ведущий редактор раздела "Власть"
Смотреть всех авторов
Все новости
Все новости
Показать еще
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос SOCIS, 6 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
21,8%
2
Порошенко Порошенко
14,5%
3
Бойко Бойко
11%
4
Тимошенко Тимошенко
10,8%
5
Разумков Разумков
8,8%
6
Мураев Мураев
6,4%
7
Смешко Смешко
6,2%
8
Гройсман Гройсман
5,7%
9
Ляшко Ляшко
4%
10
Садовой Садовой
2,6%
Анализ ситуации
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

22 ноября 1991. 25  миллионов рублей, которые были на счетах Коммунистической партии, отдали на ремонт культовых сооружений.

Погрузиться в тот день
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.57

Российский рубль (₽)

0.3622

Евро (€)

29.98

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

111 966

заболело за неделю в Украине

-20%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять