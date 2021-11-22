Скрыл роскошный дом и 13 квартир: нардепу Шахову вручили подозрение

В Украине появился первый подозреваемый нардеп, который заведомо внес недостоверные сведения в декларацию

Журналисты программы "Схемы" нашли несколько домов Шахова / Коллаж "Сегодня"

Появился первый народный депутат, которому вручено подозрение по ст. 366-2 УК Украины за внесение заведомо недостоверных сведений в свою декларацию.

Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора Украины.

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В телеграм-канале "НАБУ/САП Олега Новикова" сообщается, что речь идет о народном депутате Сергее Шахове (депутатская группа "Довіра") .

Скрытое имущество

"По данным следствия, в поданной декларации народный избранник не указал находившиеся в его пользовании информацию о жилом доме и земельном участке в Обуховском районе Киевской области. Также он не задекларировал имущество и доходы, владельцем которых является лицо, с которым он связан общим бытом и имеет взаимные права и обязанности", – сказано в сообщении Генпрокуратуры.

Речь идет о 13 квартирах в столице,

8 паркоместах,

двух домах в элитном коттеджном городке под Киевом общей площадью более 2 тыс кв м,

27 земельных участков общей площадью около 115 га в Киевской области,

дачу,

нежилую недвижимость,

два автомобиля,

доли в автомобиле субъектов ведения хозяйства,

доходы от продажи недвижимости.

В целом депутат скрыл имущество на сумму почти 60 млн грн.

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Не платил налоги

Напомним, что в марте Генеральная прокуратура вручила подозрение в уклонении от налогов на сумму 97 млн гривен народному депутату Украины от партии "За будущее" Виктору Мялику. По данным прокураторы, народный избранник занимался предпринимательской деятельностью без регистрации юридического лица.

Ранее сообщалось, что Национальное агентство по предотвращению коррупции начало проверку деклараций народного депутат Виктора Медведчука и еще девятерых народных избранников.