На возвращение золота скифов может уйти 20 лет: в суде Амстердама назвали причину

В суде Амстердама ответили на главные юридические вопросы

"Скифское золото". / Фото: Wikipedia

Апелляционный суд в Амстердаме накануне принял решение о возвращении "скифского золота" Украине. Однако, согласно заявлению суда, стороны все еще могут оспорить вердикт в другой инстанции.

В пресс-службе Апелляционного суда Амстердама уточнили несколько юридических моментов в данном деле, передает УНН.

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По данным Апелляционного суда, апелляция в Верховный суд Нидерландов должна быть подана в течение 3 месяцев. По гражданским делам решение, вынесенное голландским судом, может быть приведено в исполнение в Нидерландах после того, как судебный пристав вручит проигравшей стороне специально заверенную копию решения (статья 430 (3) Гражданского процессуального кодекса Нидерландов).

Как правило, в стране срок исковой давности для исполнения (гражданского) судебного решения в двадцать лет(статья 3: 324 (1) Гражданского кодекса).

"По данным суда, как правило, инициативу берет на себя выигравшая сторона, получившая вступившее в законную силу судебное решение. Она может уполномочить для этого судебного пристава (статья 434 Гражданского процессуального кодекса)", – ответили в суде на вопрос о том, кто является исполнителем судебного решения по данному делу.

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