Ситуация на Донбассе, как весной 2021 года – Арахамия об угрозе нападения России

От РФ можно ожидать любых сюрпризов, предупредил нардеп

Военная угроза для Украины со стороны России сегодня не больше, чем весной 2021 года, а западные СМИ, которые пишут об угрозе вторжения, нагнетают ситуацию.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по национальной безопасности Давид Арахамия изданию "Фокус".

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По словам депутата, профильный комитет Рады регулярно общается с министром обороны, Генштабом и другими силовыми ведомствами, и причин для панических настроений в обществе нет.

"Угроза со стороны есть всегда. Но! Помните, была эскалация весной в прошлом году? Ситуация по состоянию на сегодня ничем не хуже той, она примерно в этом же диапазоне. Зачем нагнетают западные СМИ? Сложно сказать. Сейчас идет большой переговорный процесс и мы есть на этом поле, это повод для переговоров, чтобы избежать войны в Европе. От РФ можно ожидать любых сюрпризов, мы должны быть готовыми ко всему, но не развивать паники. Вторжения РФ может не быть, а экономика ляжет. Когда начинают вбрасывать фейки, что российское посольство отзывает семьи, мы же видим как это уже влияет на экономическую ситуацию", – заявил Арахамия.

Давид Арахамия: "Планирую сделать законопроект о легализации политической проституции" / Фото: Пресс-служба партии "Слуга народа"

Нардеп сообщил, что на первой пленарной неделе после каникул Рада рассмотрит изменения в закон о национальном сопротивлении – "территориальная оборона сформировалась, но есть вещи, которые нужно немножко поправить".

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Также на заседании фракции "Слуга народа" должны заслушать главу территориальной обороны Юрия Галушкина.

"Хотим услышать, как сейчас работают эти территориальные подразделения, какая необходима поддержка, чтобы связать Кабинет министров с территориальной обороной и подключим наших мажоритарщиков, чтобы они на своих округах работали с отрядами территориальной обороны, делали инспекцию бомбоубежищ и других необходимых инфраструктурных объектов", – заявил он.

Нардеп добавил, что через неделю-две было бы целесообразно организовать национальные учения с помощью территориальной обороны и Национальной гвардии.

В отрядах гражданской обороны ожидают, что закон заработает / Коллаж "Сегодня"

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Российская угроза для Украины

Напомним, Киев 19 января с официальным визитом посетил госсекретарь США Энтони Блинкен. Стороны будут обсуждать стягивание российских войск к границам Украины, а также меры сдерживания российской агрессии и предоставление дополнительной помощи Украине.

Эксперты, опрошенные телеканалом "Украина 24", считают визиты американских чиновников в Киев свидетельством того, что США получили новые данные о полномасштабной российской агрессии против Украины.

Сейчас у границ Украины Россия разместила примерно 100-тысячную армию, а на днях "неожиданно" начала новые военные учения. Также была опубликована карта мест дислокации российских войск.

Наиболее вероятным периодом для вторжения в Украину эксперты называют вторую половину января. Якобы к этому моменту закончится переброска войск плюс пройдут переговоры РФ с США, НАТО и ОБСЕ. Но, как стало известно The New York Times, возможное нападение переносится из-за погоды.