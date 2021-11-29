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Шотландия задумалась о выходе из Великобритании: когда примут решение

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
29 ноября, 19:50
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Автономия готовится к проведению референдума о независимости
Идея выхода из Великобритании популярна не одно десятилетие и Никола Стерджен ее поддерживает / Коллаж "Сегодня"
Идея выхода из Великобритании популярна не одно десятилетие и Никола Стерджен ее поддерживает / Коллаж "Сегодня"

Через год Шотландия попробует в очередной раз выйти из состава Соединенного Королевства, где она находится с 1707 года. Об инициативе проведения референдума о выходе из состава Британии заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен.

Об этом сообщает агентство АР.

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Подготовка

"В течение следующего года я инициирую процесс, необходимый для проведения референдума до конца 2023 года. И что не менее важно, наша партия заново представит веские аргументы по независимости", – заявила Стерджен.

Для проведения такого референдума необходимо одобрение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Джонсон, конечно же не согласен с такой постановкой вопроса, а это означает, что любой толчок к новому референдуму может закончиться судебным разбирательством.

Ситуация

  • Последняя кампания за независимость была приостановлена из-за пандемии коронавируса и возобновится уже в 2022 году.
  • Во время референдума в 2016 году о выходе Великобритании из Европейского Союза у англичан и шотландцев были разные позиции. 52% британских избирателей поддержали выход из ЕС, когда 62% шотландцев голосовали против.
  • В 2021 году британский премьер-министр Борис Джонсон выступил против проведения нового референдума о независимости Шотландии. Он утверждает, что шотландцы еще не готовы к новому голосованию, поскольку такие референдумы нужно проводить лишь раз за целое поколение.

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