Шотландия задумалась о выходе из Великобритании: когда примут решение

Через год Шотландия попробует в очередной раз выйти из состава Соединенного Королевства, где она находится с 1707 года. Об инициативе проведения референдума о выходе из состава Британии заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен.
Об этом сообщает агентство АР.
Подготовка
"В течение следующего года я инициирую процесс, необходимый для проведения референдума до конца 2023 года. И что не менее важно, наша партия заново представит веские аргументы по независимости", – заявила Стерджен.
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Для проведения такого референдума необходимо одобрение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Джонсон, конечно же не согласен с такой постановкой вопроса, а это означает, что любой толчок к новому референдуму может закончиться судебным разбирательством.
Ситуация
- Последняя кампания за независимость была приостановлена из-за пандемии коронавируса и возобновится уже в 2022 году.
- Во время референдума в 2016 году о выходе Великобритании из Европейского Союза у англичан и шотландцев были разные позиции. 52% британских избирателей поддержали выход из ЕС, когда 62% шотландцев голосовали против.
- В 2021 году британский премьер-министр Борис Джонсон выступил против проведения нового референдума о независимости Шотландии. Он утверждает, что шотландцы еще не готовы к новому голосованию, поскольку такие референдумы нужно проводить лишь раз за целое поколение.