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Шольц не видит Украину в НАТО – Зеленский ответил

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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14 февраля, 16:51
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Канцлер Германии напомнил, что сейчас важно урегулировать ситуацию в Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц ( фото слева) и президент Украины Владимир Зеленский ( фото справа)
Канцлер Германии Олаф Шольц ( фото слева) и президент Украины Владимир Зеленский ( фото справа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции сказал, что сейчас важно, чтобы не было войны, а вопрос вступлении в НАТО пока не рассматривается. В ответ на это украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что такие сигналы и раньше поступали.

Трансляцию вел телеканал Украина 24.

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"Учитывая то, что на границе с Украиной много российских военных, главная задача, чтобы не было войны. А говоря о членстве в Альянсе, это сейчас не актуально, поэтому очень странно, что Россия сделала предметом политический дискуссий вопрос, который не стоит на повестке дня. Принцип Хельсинки и принцип свободного вступления в Альянс, не может быть предметом дискуссий и не идется про какие-то сферы влияния, где одно государство может приказать другому государству где им быть или не быть. Сейчас наша задача в деэскалации ситуации", – сказал Шольц.

В свою очередь президент Украины отметил, что вопрос о вступлении в НАТО, не является первоочередной задаче, а также, что другие страны также об этом неоднократно говорили.

"От нас нет сигнала, что членство в НАТО не стоит нашей целью. Это же не первый сигнал, что этот вопрос неактуальный, который идет не с нашей стороны, а от лидеров других государств. Поэтому, этот вопрос точно не к нам", – прокомментировал Зеленский.

Ситуация с НАТО

  • Россия выступает против расширения НАТО и вступления туда Украины. Президент РФ Владимир Путин боится, что НАТО разместит ракеты в Украине, которые смогут долететь до Москвы за 5-10 минут. Он предупредил, что в случае продолжения "явно агрессивной линии западных коллег" Москва будет принимать "адекватные ответные военно-технические меры".
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пригрозил контрмерами в случае вступления Украины в НАТО. По его словам, это представляет опасность для Москвы.
  • 14 февраля посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью журналисту Стивену Нолану заявил, что Украина может подумать об отказе от вступления в НАТО, если это поможет предотвратить войну с Российской Федерацией. По словам посла, вступление в НАТО предусмотрено Конституцией Украины. Однако он уточнил, что, учитывая ту угрозу, которая есть, Украина "могла бы быть вынуждена пойти на такой шаг".
  • В посольстве Украины в Великобритании прояснили "провокативные интерпретации разговора" посла Украины, отметив, что планы членства в НАТО "остаются неизменными".

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