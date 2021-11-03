Шел пешком – узнавали, но обзывали: как Арахамия пробирался в Раду

Политик призвал митингующих вакцинироваться

Арахамия добирался своим ходом в Раду / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия из-за акции "антивакцинаторов" вынужден был оставить машину и 27 минут пешком добираться к Верховной Раде. Об этом он рассказал в комментариях журналистам.

"Шел пешком. Прошел в маске. Там, где "Парус", был большой затор, там вышел и 27 минут шел пешком", – сказал Арахамия.

По его словам, по пути в парламент пикетчики его узнавали и говорили, что "мы вандалы... плохо говорили". В ответ на это политик призвал их вакцинироваться – и тогда они будут здоровы.

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Также он отметил, что, участники акции протеста, которые все были без масок, не понимают риски, под которые попадают. Также он посоветовал всем пикетчикам пойти "в ковидную больницу, и тогда половина из них может начнет думать".

Митинги антивакцинаторов по Украине

В Киеве 3 ноября проходила акция противников вакцинации против коронавируса Среди лозунгов – "За восстановление правопорядка в Украине!", "За запрет принудительной медицины!", "За надлежащее образование наших детей!", а также "Скажи нет COVID-фашизму". Они перекрыли весь правительственный квартал, чтобы депутаты шли на работу пешком и мокли.

В Запорожье противники вакцинации от COVID-19 митинговали под стенами облсовета. Люди также выступали против "медицинского эксперимента". Они не понимают, зачем вакцинироваться тем, кто имеет антитела к коронавирусу и почему никто не несет ответственности за последствия, которые могут быть после вакцины.

В Харькове 3 ноября люди вышли на протест против COVID-вакцинации.

Отметим, что не все депутаты соблюдают карантинные ограничения. В Одессе на момент начала сессии горсовета из зарегистрировавшихся 54 депутатов 16 находились в сессионном зале без масок. Затем количество "безмасочных" депутатов возросло до 30.

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