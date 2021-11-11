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Сестра Навального потеряла под Киевом кота (фото)

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
11 ноября, 11:40
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Кот пропал на несколько часов, но вскоре его удалось найти
Кот Патрик решил погулять
Кот Патрик решил погулять / Фото: Коллаж: Сегодня

Двоюродная сестра российского оппозиционера Алексея Навального, Марина, проживающая под Киевом, написала на своей странице в Facebook об исчезновении своего кота.

Женщина бросила клич в соцсети.

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"В районе Набережной, 4, в Переяславе сбежал домашний кот. Если кто-нибудь увидит, прошу вернуть за вознаграждение", – написала она.

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Позже она сообщила, что кот нашелся и его пришлось вместе с дворником вытягивать из трубы.

"Блудный кот уже дома! Всем хорошего дня!", – сообщила радостную новость Навальная.

Пользователи обрадовались, что домашний питомец нашелся и в шуточной форме написали, что таким способом он хотел познакомиться с общественностью.

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Что известно о Навальной

Ранее мы сообщали о том, что депутат Переясловского городского совета Киевской области от партии "За Майбутнє!" Марина Навальная оказалась сестрой российского оппозиционера Алексея Навального.

Ее семья родом из Чернобыльского района, после аварии на ЧАЭС была эвакуирована как и тысячи других людей.

В официальной биографии Навальной сказано, что она родом из села Залесье, сейчас является профессором, доктором филологических наук в университете Григория Сковороды в Переяславе Киевской области.

у Марины Навальной три весомые украинские награды: орден "За розбудову України", медаль "Григория Сковороды" и орден Святой Варвары Великомученицы.

По специальности она журналист, всегда отличалась активностью.

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