СБУ поймала ФСБ на очередном фейке про "украинских диверсантов"

СБУ прокомментировала заявление ФСБ о задержании "украинских шпионов"

ФСБ сообщила о задержании украинских "шпионов". Фото: коллаж "Сегодня"

ФСБ РФ заявила о задержании нескольких сотрудников украинских разведслужб, двое из которых якобы собирали информацию о стратегических объектах, а третий готовил теракт. В СБУ уже отреагировали на фейковое заявление страны-агрессора.

Что говорят в ФСБ?

Как сообщает Интерфакс, задержаны два агента Службы безопасности Украины: Коваль Зиновий Зиновьевич, 1974 года рождения, и его сын – Коваль Игорь Зиновьевич, 1999 года рождения, которые якобы приехали в Россию с целью сбора информации и осуществления фото- и видеосъемки стратегически важных предприятий жизнеобеспечения и объектов транспортной инфраструктуры.

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В автомобиле задержанных якобы обнаружили короткоствольное и автоматическое оружие, а также средства индивидуальной защиты.

Также в ФСБ заявили о задержании агента Главного управления разведки министерства обороны Украины, который был направлен на территорию РФ якобы с целью совершения теракта.

"Житель Киевской области Цилык Александр Викторович, 1998 г.р., дал признательные показания, что был завербован и действовал по указанию подполковника Кириловца Максима Леонидовича, 1988 г.р., начальника сектора – сотрудника оперативной группы оперативного отдела Спецрезерва ГУР МО Украины", – заявили в ФСБ.

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Отмечается, что теракт якобы планировалось совершить, подорвав два самодельных взрывных устройства общей массой 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.

"Задержанные сознались в том, что завербованы действующим сотрудником УСБУ в Тернопольской области полковником Коваликом Василием Васильевичем, 1973 г.р., который поставил им задачу по сбору информации о стратегических объектах за вознаграждение в сумме $10 тыс.", – отметили в ФСБ.

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Сообщается, что задержанный разведчик, якобы готовивший теракт, для оборудования схронов и переправки в Россию самодельных взрывных устройств в сопровождении Кириловца и двух офицеров военной разведки нелегально пересекал государственную границу РФ.

Реакция СБУ

Спикер СБУ Артем Дехтяренко в комментарии "Сегодня" назвал фейком информацию ФСБ РФ о задержании трех "агентов украинских спецслужб".

"Подобные заявления ФСБ РФ следует рассматривать исключительно через призму гибридной войны, в которой информационная пропаганда и распространение фейков играют важную роль", – заявил он.

Дегтяренко отметил, что одна из главных задач СБУ – противодействие разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб именно на территории Украины.

"За 9 месяцев этого года было разоблачено около 50 таких агентов. Двое из них – "с поличным", при попытке совершения диверсионно-террористических актов", – сказал спикер СБУ.

В частности, в ноябре Служба безопасности Украины разоблачила кадровых сотрудников ФСБ, осуществивших более пять тысяч кибератак на государственные органы. Были поименно установлены офицеры ФСБ РФ и перехвачены их разговоры.

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