СБУ испортила планы Разумкова в Харькове: заявление экс-спикера

Разумков сказал, что хотел представить местную команду

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в Харькове Службой безопасности Украины была сорвана пресс-конференция, где он должен был выступать.

Об этом он рассказал у себя в Телеграм-канале.

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"Случайно" исчез свет"

"Сегодня в Харькове мы с коллегами планировали представить нашу местную команду и провести пресс-конференцию. Однако мероприятие было сорвано Службой безопасности Украины – в помещении, где должно было проходить общение со СМИ, "случайно" за час до этого исчез свет, а нас не пустили внутрь", – написал Разумков.

По его словам, СБУ "упорно просила харьковских журналистов не посещать пресс-конференцию":

"Поэтому я благодарен всем журналистам, которые сегодня все-таки пришли. На фоне угрозы эскалации со стороны российского агрессора СБУ занимается борьбой с политическими оппонентами вместо того, чтобы заниматься вопросами национальной безопасности. Хотел бы обратиться к власти и призвать не тратить силы на борьбу с нами. Мы всегда найдем возможность пообщаться с нашими единомышленниками".

Также Разумков отметил, что у его команды "амбициозные планы и множество задач".

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Разумков и политика

7 октября 284 народных депутата проголосовали за увольнение Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. На его место был назначен Руслан Стефанчук. 24 января Разумков представил свою общественную организацию "Команда Разумкова".

Также политик рассказывал, что будет, если "слуги" заберут у него мандат депутата. По его мнению, сейчас в парламенте может произойти что угодно, в том числе и нарушение закона. При этом экс-спикер уверен, что монобольшинство "Слуги народа" в парламенте долго не просуществует.

Кроме этого, Дмитрий Разумков намерен принимать участие в президентских и парламентских выборах.

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Также политик выступал с критикой власти. Среди прочего он заявил, что пособниками народного депутата Александра Трухина, попавшего в скандальное ДТП, являются министр внутренних дел Денис Монастырский, глава Государственного бюро расследований Роман Сухачев и руководство Офиса президента Украины.

Напомним, Дмитрий Разумков прокомментировал слухи о возможности политического союза с мэром Киева Виталием Кличко.

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