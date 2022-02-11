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Сбежал от разведки и прятался в камышах: новые детали похищения экс-судьи Чауса

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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11 февраля, 00:40
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Владимир Арьев рассказал, как экс-судью пытались вывезти в Молдову
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-судью Николая Чауса сотрудники разведки пытались вывезти обратно в Молдову, однако ему удалось сбежать.

Об этом народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев, которому Чаус дал интервью, рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

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"Насчет Молдовы он мне говорил, что эти вопросы лучше задавать его бывшему адвокату Андрею Смирнову, который сейчас имеет должность заместителя руководителя Офиса президента Украины. Он в детали не вдавался, но сказал, что Смирнов все время ему пересказывал, что ситуация у него очень серьезная, и ты получишь минимум 12 лет. Фактически, его еще тогда запугивали", – сказал Арьев.

При этом нардеп добавил, что с бегством Чауса, когда его обнаружили в одном из сел Винницкой области в одних трусах, произошла "уникальная история".

"Я две недели общался с Чаусом и также я общался с источниками, которые были в спецслужбах. Нам удалось установить, что произошло. Когда стало известно о том, что Чаус является большой проблемой, на высшем уровне была отдана команда вывезти его назад в Молдову", – сообщил он.

По словам депутата, экс-судью "вывозили в Молдову, сажали в лодку, чтобы переправить в соседнюю страну, там выбросить и показать потом после скандала, что "он же у вас был, где вы там его держали – неизвестно".

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"Но Чаус абсолютно логично решил, что после всего его просто повезли убивать. Он перевернул лодку, и один из сотрудников ГУР даже потерял там свое табельное оружие – утопил. Он прятался в течение полутора суток где-то в камышах, пока они его искали. И после того уже он уже оказался на заправке, были фотографии, и в сельсовете", – объяснил Арьев.

Как Чауса вывозили из Молдовы

Экс-судья Николай Чаус рассказал, как его на машине вывозили из Молдовы и били при попытках бегства.

"Там (в машине. — Ред.) они положили меня на пол и второй человек сел мне на голову и держал. Когда я пытался вылезти из-под него, он меня бил по спине, по почкам. Это продолжалось минут 20-30. Потом, уже за городом, они меня пересадили в "пирожок". Они дали мне укол, развязали руки и ноги, и мы поехали. Ехали часа два, может, полтора. По дороге я спросил, куда мы едем — в Румынию или Приднестровье. Сказали, в Румынию. Я пытался убежать, и когда я двигался, они меня били по голове. А когда я начал освобождать руки, сделали еще один укол", — сказал он.

Дело Чауса

  • Экс-судья Днепровского суда Николай Чаус фигурирует в двух уголовных производствах: НАБУ с 2016 года расследует дело о вымогательстве и получении взятки Чаусом, в котором судья является подозреваемым. Он стал широко известен после обнаружения закопанной стеклянной банки с деньгами.
  • В свою очередь СБУ ведет расследование в уголовном производстве по факту похищения Чауса во время пребывания в Молдове, а также незаконной переправки его через государственную границу Украины. Судья признан потерпевшим в этом деле.
  • 30 июля Николая Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области в одних трусах. Он заявил, что его похитили и увезли из Молдовы. Позже полиция собиралась передать судью НАБУ, но его неожиданно перехватила СБУ и повезла в Киев.
  • НАБУ завершило дело Чауса и показало момент получения денег.
  • 8 февраля 2022 года экс-судья вышел из-под домашнего ареста под залог более чем в 700 тысяч гривен.

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