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Незаконные выборы и Навальный. Все, что нужно знать о заседании СНБО

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
18 сентября, 06:00
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17 сентября на заседании СНБО обсуждалась подготовка к вводу закона "Об олигархах" и новые санкции
Все организаторы голосования в Крыму подлежат санкциям в Украине/Фото Reuters/Коллаж "Сегодня"
Все организаторы голосования в Крыму подлежат санкциям в Украине/Фото Reuters/Коллаж "Сегодня"

17 сентября на заседании Совет национальной безопасности и обороны Украины были введены санкции по ряду вопросов, а также прошла подготовка к запуску закона о деолигархизации. Об итогах заседания рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Незаконные выборы

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Все участники проходящих сейчас выборов в парламент России, организованных на территории Украины – в оккупированном Крыму и на временно неподконтрольных Украине территориях на востоке страны – будут подвергнуты санкциям. Соответствующие списки, в которых будут и иностранцы, уже составляются и в ближайшее время стоит ожидать соответствующих указов президента.

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За Навального

Украина ввела санкции против семи сотрудников спецслужб России, которые были причастны к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального 20 августа 2020 года.

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Наш список может частично дублировать список тех, против кого США ввели санкции:

  • Институт криминалистики ФСБ;
  • Институт экспериментальной медицины;
  • начальник центра специальных технологий ФСБ Владимир Богданов;
  • сотрудник ФСБ и токсиколог Станислав Макшаков;
  • сотрудник Института криминалистики ФСБ Константин Кудрявцев;
  • сотрудник Института криминалистики ФСБ Алексей Александров;
  • сотрудник Института криминалистики ФСБ Иван Осипов;
  • сотрудник ФСБ Владимир Паняев;
  • начальник службы защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом ФСБ Алексей Седов;
  • бывший директор 27-го научного центра и специалист по химическому оружию Артур Жиров;
  • директор Института криминалистики ФСБ Кирилл Васильев.

Борьба с олигархами

Алексей Данилов рассказал о создании системы, которая будет проверять украинских олигархов. Она будет запущена после того, как Верховная Рада примет закон об олигархах.

Аусвайс от России

Затрагивалась на заседании тема паспортизации наших граждан на временно неподконтрольных территориях Украины российскими документами. Секретарь СНБО заявил, что во времена Второй мировой Гитлер выдавал такие аусвайсы, чтобы человек выживал на тех территориях. Поэтому, как говорится, ничего нового.

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