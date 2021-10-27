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Саакашвили запретил себя реанимировать

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
27 октября, 20:46
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На волю попало новое письмо знаменитого узника

На волю переданы очередные пожелания третьего президента Грузии, главы Исполнительного комитета реформ Украины Михеила Саакашвили, который вот уже почти месяц находится в СИЗО тюрьмы Рустави и третью неделю голодает. В письме, с которым общественность ознакомил один из адвокатов Саакашвили, Дмитрий Садзаглишвили, политик написал отказ от всякого связанного с голодовкой лечения, забора у него анализов, оказания услуг бригады реанимобиля и обследований.

Об этом сообщает агентство "Грузия онлайн".

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Воля заключенного

"С этой минуты я отказываюсь от всякого связанного с голодовкой лечения, анализов, услуг бригады реанимобиля и обследований. Я буду принимать только те лекарства, которые не связаны с голодовкой, пока вы не вернете комнате встреч первоначальный вид, и пока мне не будет дана возможность пользоваться своими процессуальными правами", – написал Саакашвили.

Зачитывая письмо, Дмитрий Садзаглишвили еще раз поставил акцент на том, что Михеил Саакашвили является личным узником Владимира Путина. Отказывая политику в госпитализации в обычную, а не тюремную больницу, "Грузинская мечта" выполняла именно его задания по убийству Саакашвили", – считает адвокат.

Как развивались события 27 октября

  • Утром Саакашвили в очередной раз отказался от перевода в тюремную больницу.
  • Днем с именитым узником смогла встретиться Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, бывший президент Грузии говорит, что не прекращает голодовку, отказывается от перевода в тюремную больницу и выступает против принудительного кормления.
  • Попытался к Саакашвили пройти украинский журналист Дмитрий Гордон. Однако, по прилету в Тбилиси, его даже не выпустили из аэропорта.
  • Вечером по возвращению в Киев Дмитрий Гордон заявил, что будет старатся добраться до Михеила Саакашвили, несмотря на то, что его не хотят пускать в Грузию. Об этом он сказал в комментарии "Сегодня" в аэропорту "Борисполь".

Напомним, в Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел, которые считает политическими. В январе 2018 года Тбилисский городской суд признал бывшего президента Грузии виновным в злоупотреблении служебным положением и незаконном досрочном освобождении из заключения бывших чиновников МВД и приговорил его к трем годам лишения свободы.

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