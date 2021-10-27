Саакашвили запретил себя реанимировать

На волю попало новое письмо знаменитого узника

На волю переданы очередные пожелания третьего президента Грузии, главы Исполнительного комитета реформ Украины Михеила Саакашвили, который вот уже почти месяц находится в СИЗО тюрьмы Рустави и третью неделю голодает. В письме, с которым общественность ознакомил один из адвокатов Саакашвили, Дмитрий Садзаглишвили, политик написал отказ от всякого связанного с голодовкой лечения, забора у него анализов, оказания услуг бригады реанимобиля и обследований.

Об этом сообщает агентство "Грузия онлайн".

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Воля заключенного

"С этой минуты я отказываюсь от всякого связанного с голодовкой лечения, анализов, услуг бригады реанимобиля и обследований. Я буду принимать только те лекарства, которые не связаны с голодовкой, пока вы не вернете комнате встреч первоначальный вид, и пока мне не будет дана возможность пользоваться своими процессуальными правами", – написал Саакашвили.

Зачитывая письмо, Дмитрий Садзаглишвили еще раз поставил акцент на том, что Михеил Саакашвили является личным узником Владимира Путина. Отказывая политику в госпитализации в обычную, а не тюремную больницу, "Грузинская мечта" выполняла именно его задания по убийству Саакашвили", – считает адвокат.

Как развивались события 27 октября

Утром Саакашвили в очередной раз отказался от перевода в тюремную больницу.

Днем с именитым узником смогла встретиться Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, бывший президент Грузии говорит, что не прекращает голодовку, отказывается от перевода в тюремную больницу и выступает против принудительного кормления.

Попытался к Саакашвили пройти украинский журналист Дмитрий Гордон. Однако, по прилету в Тбилиси, его даже не выпустили из аэропорта.

Вечером по возвращению в Киев Дмитрий Гордон заявил, что будет старатся добраться до Михеила Саакашвили, несмотря на то, что его не хотят пускать в Грузию. Об этом он сказал в комментарии "Сегодня" в аэропорту "Борисполь".

Напомним, в Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел, которые считает политическими. В январе 2018 года Тбилисский городской суд признал бывшего президента Грузии виновным в злоупотреблении служебным положением и незаконном досрочном освобождении из заключения бывших чиновников МВД и приговорил его к трем годам лишения свободы.