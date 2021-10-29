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Саакашвили вызволят силой? Власти Грузии заявили о планах оппозиции

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
29 октября, 13:28
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Перевод Саакашвили в городскую клинику исключен
Власти Грузии мотивировали отказ в переводе Саакашвили в горбольницу
Власти Грузии мотивировали отказ в переводе Саакашвили в горбольницу / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-президент Михеил Саакашвили в случае необходимости будет переведен в тюремную больницу. Об этом рассказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, пишет Интерфакс-Украина.

"Перевод Саакашвили в городскую клинику исключен по причине недопущения гражданского противостояния", – сказал он.

Гарибашвили считает, что Саакашвили рассчитывает на то, что в случае госпитализации в городскую клинику его силой вызволят сторонники.

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"Мы не пойдем на такой риск с переводом Саакашвили в городскую клинику и не поставим под угрозу его же сторонников", – сказал Гарибашвили.

Также политик исключил досрочное освобождение или передачу Саакашвили Украине, гражданином которой является бывший президент Грузии.

Задержание Саакашвили

  • Экс-президент Грузии прибыл в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать.
  • Саакашвили все же задержали в Грузии. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс происходил под полным контролем.
  • Впоследствии СМИ начали публиковать первые кадры ареста бывшего президента Грузии. По информации гендиректора телекомпании "Мтавари Архи" Ники Гварамии, Саакашвили был задержан в Тбилиси.
  • МИД Украины потребовал от посольства Грузии объяснений об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михеила Саакашвили.
  • Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили.
  • Премьер-министр Грузии назвал условие возвращения Михеила Саакашвили в Украину.
  • Из-за ареста политик объявил голодовку.

Ситуация с Саакашвили в тюрьме

Политик голодает уже 29-й день. За это время у него сильно ухудшилось состояние здоровья, ему даже понадобилось прямо в СИЗО переливание крови. Говорят, что у него отказывают внутренние органы.

27 октября к нему в тюрьму приехала украинский омбудсмен Людмила Денисова. По ее словам, у Саакашвили было четыре криза – 2 гипертонических и 2 по крови (падали необходимые жизненные показатели). Она также отметила, что грузинские власти рассматривают вариант с принудительным кормлением. При этом Саакашвили отказался от медицинской помощи и даже запретил себя реанимировать.

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28 октября тюремщики впервые пошли на уступки Саакашвили. Ему разрешили передавать письма адвокатам. Но и политик также пошел на уступки.

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