Саакашвили спел гимн Украины в "одиночке" после решения прокуратуры

Политик подчеркнул, что безмерно гордится украинским государством

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили спел гимн Украины в одиночной камере грузинской тюрьмы.

Об этом Саакашвили сообщил в своем Telegram-канале.

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"Генеральная прокуратура Украины признала меня потерпевшим в деле о пытках и нечеловеческом обращении со мной в грузинской пенитенциарной системе. Я безмерно горжусь украинским государством, которое показало миру (а за моим кейсом следят многие в мире), что Украина защищает своих граждан, попавших в беду, где бы они ни были", – пишет он.

Саакашвили в грузинском суде / Фото: Facebook/Елизавета Ясько

Саакашвили сообщил, что накануне вечером в камере он увидел по телевидению, что его признали потерпевшим – "то есть сказали, что меня не забыли, что я нахожусь под покровительством самой большой, и, я уверен, самой великой нации в Европе, моей любимой Украины".

"Я встал на ноги и спел гимн Украины – в одиночке и в одиночку. Слава Украине!" – подчеркнул экс-президент Грузии.

Саакашвили также пел гимн Украины в суде

"На последнем фарсе, который здесь называют судебным процессом, мне принесли украинский флаг, подписанный разными фракциями Верховной Рады, с пожеланиями скорейшего возвращения в Киев. Несмотря на истерические вопли прокуроров, я прижал флаг к себе, и весь зал стоя исполнил гимн Украины. Я был поражен тем, что минимум половина грузин, присутствующих в зале, знали наизусть украинский гимн", – напомнил он.

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Ситуация с Саакашвили