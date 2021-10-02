Саакашвили нашел в Украине любовь, но все равно вернулся в Грузию

Михеил Саакашвили призвал к активности на грузинских выборах

Ясько подчеркнула, что "мы вместе" и "любим друг друга и поддерживаем". Коллаж "Сегодня".

Глава Исполнительного комитета реформ в Украине и бывший президент Грузии Михеил Саакашвили и народный депутат от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько заявили, что влюблены друг в друга.

Соответствующее совместное видео опубликовала Ясько в Facebook.

Саакашвили опубликовал обращение

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"Я думаю, что просто нужно объявить, что мы вместе, и мы влюблены друг в друга. И что у нас совместная жизнь. И хочу всем пожелать счастья, а также хотел бы, чтобы люди желали счастья и нам", – сказал Саакашвили.

В свою очередь, Ясько объяснила, что это видео было записано до отъезда Саакашвили в Грузию, а также подтвердила, что находится в отношениях с экс-президентом Грузии.

Ясько подчеркнула, что "мы вместе" и "любим друг друга и поддерживаем".

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"Любовь и борьба за свое государство – это самое благородное дело! И я поддерживаю его борьбу. Потому что только настоящие борцы с таким большим сердцем и любовью к своему государству могут менять мир! Только такие, как Миша, готовы рисковать за свою Родину. Я его полностью поддерживаю. Потому что поступила бы так же за Украину", – заявила Ясько.

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Кроме того, Михеил Саакашвили, которого 1 октября задержали грузинские правоохранители, опубликовал видеообращение, в котором призвал сторонников к активности на выборах.

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"С большой вероятностью сейчас меня задержат в Тбилиси, но я хочу сказать, чтобы вы ничего не боялись. Идите завтра на выборы, проголосуйте и третьего числа вместе отпразднуем победу. Я держусь крепко. Я приехал, чтобы помочь вам. Другого выхода у нас не было. Я не боюсь ничего, не бойтесь и вы ", — заявил он в своем обращении на YouTube.

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