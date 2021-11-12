Российский десант не прошел: при высадке в Беларуси погибли двое десантников РФ

Министерство обороны России признало потери

Последний год армия России постоянно проводит учения на территории Беларуси / Коллаж "Сегодня"

Переброска российских войск в Беларусь под видом очередных учений закончилась гибелью двоих десантников РФ.

Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Министерство обороны России.

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Что произошло

"По докладу с места, вследствие внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение парашютистов двух военнослужащих по контракту, имевших высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки. У обоих парашютистов погасли купола", – говорится в официальном сообщении Минобороны РФ.

Они оба получили травмы при десантировании под Гродно, врачи не смогли их спасти. В Минобороны добавили, что выясняют все обстоятельства случившегося.

Идет, но не все доходят