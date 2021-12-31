Россия укрепляет военный потенциал в Крыму: что задумал Путин

Минобороны России оборудует для учений десантников новый полигон в оккупированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.
"Продолжится наращивание боевого потенциала. В 2022 году несколько десантно-штурмовых и артиллерийских подразделений перевооружат на современную технику, будут оборудованы новые полигоны Синяя Осока в Ивановской области и Старокрымский в Республике Крым", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2022 году планируется провести около ста мероприятий по подготовке органов управления, командно-штабные учения со всеми соединениями и воинскими частями ВДВ РФ.
"Основные усилия будут сосредоточены на подготовке войск к отработке действий на всех стратегических направлениях", – резюмировали в ведомстве.
РФ готовится себя защищать
- 25 декабря в оккупированном Крыму российские военные провели "сбор" командного состава Черноморского флота. В этот же день 10 тысяч военных вернулись в пункты дислокации после месяца пребывания на территории временно аннексированного Крыма и в Ростовской области.
- 24 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что сосредоточенные на границе с Украиной российские войска ни для кого не представляют угрозу и якобы должны гарантировать безопасность России.
- 18 декабря было зафиксировано скопление бронетехники, артиллерии и российских военных под Курском и Брянском.
- 16 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс четко видит скопившиеся возле границ Украины российские танки.
- 7 декабря в ГУР Минобороны Украины заявили, что к линии соприкосновения на Донбассе Россия дополнительно стягивает танки и артиллерию.
- 6 декабря министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что общая численность российских войск у границы может возрасти до 175 тысяч. По его словам, Россия постоянно пополняет войска и увеличивает свое присутствие в приграничном регионе.
В апреле Украина вблизи Крыма развернула тактические ракеты "Точка-У". Украинская разведка постоянно и пристально следит за обстановкой в районе Крыма и на море – ВСУ держат наготове мощное оружие.