"Россия не уважает суверенитет": Грузия предъявила Москве претензии

Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили заявляет, что главным барьером в отношениях с Россией является то, что РФ не уважает суверенитет и территориальную целостность республики.
Об этом он заявил в эфире Первого канала Общественного вещателя Грузии, сообщает Интерфакс.
"Россия не уважает суверенитет нашей страны, единство нашей страны и продолжает оккупацию территорий нашей страны. Именно это является главным барьером в наших отношениях", – сказал Гарибашвили.
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Комментируя состояние отношений с РФ, он напомнил, что в 2012 году, когда партия "Грузинская мечта" пришла к власти, с Россией не было никаких контактов, в том числе в экономическом и культурном направлении.
"Единственное, всем напомню, что тогдашний президент (Михеил – Ред.) Саакашвили пытался (добиться – Ред.), чтобы хотя бы открылся российский рынок, чтобы восстановились торгово-экономические отношения. С этой целью прежние власти даже ввели безвизовый режим для России, а также безусловно поддержали вступление России во Всемирную торговую организацию, а взамен мы ничего не получили", – сказал Гарибашвили, упрекнув прежние власти республики в передаче и продаже многих стратегических активов и объектов российским компаниям.
По словам премьера, когда пришла к власти "Грузинская мечта", со стороны европейских и американских партнеров были рекомендация и совет, чтобы Грузия смогла достичь деэскалации с Россией и, как он считает, это сделать получилось.
Также Гарибашвили отметил, что вполитическом направлении никаких сдвигов в отношении России нет.
Российско-грузинская война
- Горячая фаза войны продолжалась с 7 по 12 августа 2008 года, в ней погибли почти 400 военных с обеих сторон и столько же гражданских. По результатам войны Россия оккупировала Абхазию и Южную Осетию, признала их "независимость" и перебросила дополнительные войска и вооружения на свои военные базы на этих территориях.
- Грузия же в ответ приняла закон "Об оккупированных территориях" и ограничила свободное передвижение и экономическую деятельность с оккупированными территориями. Отдельно приняли решение о разрыве дипломатических отношений с Россией.
- Все государства мира — за исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии — рассматривают эти регионы как территорию Грузии, находящуюся под российской оккупацией.
Также напомним, в МИД заявили, что умиротворение России после вторжения в Грузию привело к войне с Украиной.
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