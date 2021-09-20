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Россия начала контригру против Украины в истории с "вагнеровцами"

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
20 сентября, 16:22
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В Раде выяснили, что путинские спецслужбы разрешили вывоз с территории России в Беларусь 33 наемников
Россия могла знать о планах Украины по захвату боевиков. Коллаж "Сегодня"
Россия могла знать о планах Украины по захвату боевиков. Коллаж "Сегодня"

Российские спецслужбы могли частично знать о замыслах украинской разведки по выслеживанию и задержанию наемников из ЧВК "Вагнер", после чего Москва могла вести с Украиной "двойную игру". Об этом рассказала журналистам по итогам заседания Временной следственной комиссии парламента ее глава Марьяна Безуглая.

ВКС подтверждает, что с 2014 года спецслужбами Украины велась работа по документированию участия российских военных и наемников против нашей страны, ответила она.

"Такое документирование не требовало политического согласования и не прерывалось политическим решением и включало в себя разные элементы оперативной игры. Есть основания считать, что спецслужбы РФ могли отследить часть мероприятий спецслужб и разведки Украины в работе по документированию, и начали свою контригру, используя активные мероприятия Украины в рамках оперативной игры, как прикрытие для своих активных действий против Украины", – сказала Безуглая.

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По ее словам, ВСК установила, что спецслужбы РФ разрешили вывоз с территории России в Беларусь 33 наемников, и подготовка соответствующих документов для экстрадиции началась уже после того, как "вагнеровцы" были задержаны в Беларуси.

"С момента задержания наемников спецслужбы РФ переформатировали свои активные мероприятия и начали дезинформационную спецоперацию против Украины. ВСК будет рекомендовать правоохранительным органам проанализировать дезинформационную активность России и ее скоординированность с действиями отдельных субъектов в Украине", – добавила глава ВСК.

Задержание "вагнеровцев" и провал спецоперации

  • Задержание "вагнеровцев" произошло в Минске 29 июля 2020 года, когда группа из 32 человек прилетела в столицу Беларуси транзитом, чтобы отправиться дальше. Украинские спецслужбы планировали, что как только самолет вылетит из Минска, его экстренно посадят в Киеве для ареста боевиков.
  • Потом началась эпопея с переговорами о выдаче наемников Украине. Белорусский президент Александр Лукашенко сначала даже был не против, но потом резко изменил свою позицию и отпустил их в Россию.
  • После громкого провала спецоперации Банковую обвинили в сливе секретной информации, в Офисе президента даже открещивались от такой спецоперации в принципе.

Напомним, 10 сентября Безуглая заявляла, что якобы спецоперации по "вагнеровцам" не было. Также она рассказала о роли Порошенко в этой истории с российскими наемниками.

Также недавно на американском телеканале CNN вышел сюжет, в котором идет речь о том, что якобы США помогали Украине в спецоперации по задержанию "вагнеровцев".

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