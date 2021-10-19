"Россия начала эту войну" – глава Пентагона в Киеве жестко прошелся по Кремлю

Министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Киев заявил, что Россия является ответственной за войну на Донбассе, поскольку она начала агрессию и препятствует мирному урегулированию конфликта.
Об этом он сказал во время брифинга с министром обороны Украины Андреем Тараном 19 октября.
"Давайте четко говорить, что Россия начала эту войну. И Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию. Они начали нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы будем со своей стороны делать все возможное, чтобы поддержать Украину, развивать ее способности по защите ее территориальной целостности и неприкосновенности", – сказал Остин.
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Кроме того, Остин подчеркнул, что поддержка Штатами украинского суверенитета "непоколебима". США по-прежнему осуждают оккупацию Крыма и призывают Россию остановить войну на востоке и остановить дестабилизационные действия на Черном море и вдоль границ Украины, а также остановить кибератаки против США, их союзников и партнеров.
Соглашение об оборонном партнерстве США и Украины
В рамочном соглашении, которое подписали министры обороны Украины и США 31 августа в Пентагоне:
- определены пути продвижения совместных двусторонних приоритетов для решения вызовов в сфере безопасности;
- подтверждена непоколебимая поддержка Минобороны США суверенитета и территориальной целостности Украины, а также осуждение российской оккупации Крыма и агрессии на востоке Украины;
- определены дальнейшие шаги взаимодействия Минобороны Украины и Минобороны США для повышения военного потенциала и готовности Украины к сохранению территориальной целостности страны, прогресса на пути в НАТО и содействия региональной безопасности;
- подтверждена постоянная поддержка Минобороны США права Украины определять свой будущий внешнеполитический курс, независимый от внешнего вмешательства, в том числе в стремлении нашей страны к вступлению в НАТО.
Также напомним, США продолжат поставку Украине вооружений.