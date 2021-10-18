"России слова не давали": Кулеба закрыл рот Пескову

Россия не имеет права даже обсуждать будущее членства Украины в НАТО, поскольку это ее не касается. Так ответил на высказывание спикера Кремля Дмитрия Пескова министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
В Кремле назвали вступление Украины в НАТО худшим сценарием для России и даже пригрозили каким-то мерами. На это последовал жесткий ответ главы украинского МИДа в Twitter.
"Худший сценарий уже состоялся: нападение РФ на Украину, оккупация наших земель и убийство наших граждан. Поэтому нас не интересует мнение РФ по вступлению Украины в НАТО. Россия не имеет права голоса в дискуссии о будущем членстве Украины в Альянсе", – написал Кулеба.
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Россия боится вступления Украины в НАТО
- 30 июня президент России Владимир Путин провел четырехчасовую прямую линию, на которой традиционно не обошлось без выпадов в нашу сторону. Хозяин Кремля рассказывал, почему боится вступления Украины в НАТО. Он привел в пример ракеты, которые могут оказаться на украинской территории, нацеленные на Москву.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на слова Путина о НАТО. По его словам, тема интеграции Украины в европейское и евроатлантическое сообщество очень беспокоит россиян.
- Советник главы ОПУ Михаил Подоляк дал понять Москве, что никакие ракеты не будут угрожать России с украинской территории, а высказывания Путина не более чем пропагандистских ход, рассчитанный на россиян.