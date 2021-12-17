Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
✊ РФ попалась на Донбассе ⚽ Украина в Лиге наций 🍿 Кому нужна "Рада" 💸 Получить тысячу Зеленского
СЕГОДНЯ Власть События

"Родителей вызвали в ФСБ": Гогилашвили рассказал о криминальных делах в России

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
17 декабря, 23:52
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Вопрос о судимости заставил бывшего чиновника закурить
Вопрос о судимости заставил Александра Гогилашвили закурить / Коллаж "Сегодня"
Вопрос о судимости заставил Александра Гогилашвили закурить / Коллаж "Сегодня"

Скандально известный теперь уже бывший заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили рассказал, сколько на самом деле заведено уголовных дел против него и есть ли у него паспорт гражданина России. Он прокомментировал появившиеся ранее в интернете копии неких документов Пролетарского райсуда Ростова-на-Дону (РФ), где якобы в 1998 году Гогилашвили приговорили за мошенничество на 5 лет заключения условно.

Гогилашвили рассказал свою версию в интервью изданию "Бабель".

Реклама

Приговор и уголовные дела

"Если мы берем все, что говорят в России, за чистую монету, если мы живем такими стандартами, то скажу – это ложь. Давайте определимся, кто для нас Россия. Я определился на 100% в 2015 году. Я был на Майдане, о чем никогда в жизни не кричал. Не вешал плакаты. Я никогда не мог представить себе, что я человек, служивший этой стране, буду обвинен в том, что я пророссийской направленности. Я знаю на 100%, эта страна – страна свободы, и единственный враг – это Россия. Я не связываю себя с Россией. Я – не гражданин России и не являюсь им – ни понятийно, ни фактически", – заявил бывший высокопоставленный чиновник МВД Украины.

Тем не менее уголовные дела есть. Однако они – политической направленности, говорит Гогилашвили.

"У меня есть уголовное производство, которое на меня завели из-за экстремизма и моей гражданской позиции в 2015 году. Затем, в 2016 году моих родителей вызвали в ФСБ", – заявил бывший чиновник в интервью.

Реклама

Что произошло

  • 11 декабря на блокпосту в Краматорске Донецкой области недалеко от линии соприкосновения замглавы МВД Александр Гогилашвили отказался подчиняться требованиям дежурного полицейского наряда. Гогилашвили возмутился, что его не узнали полицейские и решили проверить у него документы.
  • Буквально через день президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал – потребовал увольнения Гогилашвили с государственного поста.
  • 13 декабря Гогилашвили признал свою вину в скандале с полицейскими и написал заявление на увольнение.
  • Тогда же появилось сообщение, что у Александра Гогилашвили есть паспорт гражданина РФ, а также индивидуальный налоговый номер в России.
  • Скандал с Гогилашвили может обернуться новыми неприятностями для Украины на международном уровне. Оказалось, что борец с наркоторговлей ездил на автомобиле, принадлежащем американцам и он передавался украинской стороне для других целей.
  • Нынче вопрос о судимости заставил Александра закурить в помещении во время интервью.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Аминов

Богдан Аминов

Product Lead Дивизиона политического контента (Власть Сегодня / официальный сайт канала “Украина 24”)

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Все новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Теленевиданное
Уникальные достижения сенсационного канала
Включай - не переключай!
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос КМИС, 26 - 29 ноября
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,0
6
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,2
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,1
8
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
4,8
9
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
4,4
10
Партія Шарія Партія Шарія
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,3
12
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
2,6
Подробнее
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос Центра Разумкова, 24 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
23,5%
2
Порошенко Порошенко
13,4%
3
Бойко Бойко
9,3%
4
Тимошенко Тимошенко
9,9%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
6,7%
7
Мураев Мураев
6,5%
8
Гройсман Гройсман
5,5%
9
Ляшко Ляшко
3,2%
10
Яценюк Яценюк
3,1
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.19

Российский рубль (₽)

0.3701

Евро (€)

30.84

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

53 362

заболело за неделю в Украине

-19%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Треки Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять