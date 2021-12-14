РФ затягивает перегроворы: у Зеленского оценили разговор Путина и Байдена

Подоляк объяснил, когда ждать реальных результатов Украине после российско-американских переговоров

Подоляк (в кружочке) рассказал, что на Банковой думают о переговорах Байдена и Путина. Коллаж "Сегодня"

После переговоров президентов США и России по Украине появился реальный шанс на урегулирование военной напряженности дипломатическим путем, но Москва всячески пытается затягивать мирный процесс.

Об этом рассказал РБК-Украина советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Действительно стало ясно, что у дипломатии есть шанс. Действительно, российская сторона делает максимум, чтобы затянуть переговоры и вбросить как можно больше отвлекающих вещей", – сказал он, комментируя итоги российско-американских переговоров.

Подоляк отметил, что россияне действительно готовы говорить с американцами, и решение по Украине может быть найдено.

При этом советник главы ОПУ отмечает, что только в начале следующего года стане понятно, насколько смогут эти переговоры Путина и Байдена помочь другим форматам по Донбассу. Он добавил, что все эти вопросы будут предметно обсуждаться 15 декабря в Брюсселе, на встрече Владимира Зеленского с новым канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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Переговоры США-Россия-Украина