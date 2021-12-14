РФ затягивает перегроворы: у Зеленского оценили разговор Путина и Байдена

После переговоров президентов США и России по Украине появился реальный шанс на урегулирование военной напряженности дипломатическим путем, но Москва всячески пытается затягивать мирный процесс.
Об этом рассказал РБК-Украина советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Действительно стало ясно, что у дипломатии есть шанс. Действительно, российская сторона делает максимум, чтобы затянуть переговоры и вбросить как можно больше отвлекающих вещей", – сказал он, комментируя итоги российско-американских переговоров.
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Подоляк отметил, что россияне действительно готовы говорить с американцами, и решение по Украине может быть найдено.
При этом советник главы ОПУ отмечает, что только в начале следующего года стане понятно, насколько смогут эти переговоры Путина и Байдена помочь другим форматам по Донбассу. Он добавил, что все эти вопросы будут предметно обсуждаться 15 декабря в Брюсселе, на встрече Владимира Зеленского с новым канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Переговоры США-Россия-Украина
- Президенты США и России по видеосвязи говорили два часа об Украине. Путин требовал не пускать Украину в НАТО, Байден – пугал страшными санкциями за вторжение в Украину. Байден пригрозил, что РФ заплатит ужасную цену в случае вторжения в Украину.
- В Кремле анонсировали еще одни переговоры Путина и Байдена, которые состоятся после встречи представителей США и России.
- Президент Владимир Зеленский озвучил новое обещание Путина об Украине, которое тот дал Байдену на переговорах относительно полномасштабной войны.
- Тем временем в СМИ появилась информация о том, что США готовятся подтолкнуть Украину к предоставлению частичной автономии оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей. Якобы таким образом удастся "успокоить" Россию.
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