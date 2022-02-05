Завтра 04:24 на
Сноуборд
Женщины, слоупстайл
3-й заезд, финал
Завтра 05:00 на
Горнолыжный спуск
Мужчины, скоростной спуск
Финал
Завтра 09:00 на
Скиатлон
Мужчины, 15 км + 15 км
Финал
Завтра 10:30 на
Конькобежный спорт
Мужчины, 5000 м
Финал
Завтра 14:00 на
Прыжки с трамплина
Мужчины, индивидуальные
Обычный трамплин, финал
Завтра 14:40 на
Фристайл
Женщины, могул
Третий финал
Завтра 15:15 на
Санный спорт
Мужчины
3-й заезд, финал
7 февраля 05:35 на
Фигурное катание
Женщины, командные соревнования
Произвольная программа
7 февраля 06:54 на
Сноуборд
Мужчины, слоупстайл
3-й заезд, финал
7 февраля 07:45 на
Гигантский слалом
Женщины
2-й заезд
7 февраля 10:30 на
Конькобежный спорт
Женщины, 1500 м
Финал
7 февраля 11:00 на
Биатлон
Женщины, индивидуальная
гонка 15 км, финал
7 февраля 14:46 на
Шорт-трек
Женщины, 500 м
Финал А
7 февраля 14:51 на
Прыжки с трамплина
Смешанные команды
Финальный раунд
7 февраля 14:58 на
Шорт-трек
Мужчины, 500 м
Финал А
Власть
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🎓 Скандал в Могилянке 📲 Технологии, меняющие жизнь 👗 Неделя моды
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Власть События

РФ снова перебрасывает танки и артиллерию к Украине – озвучены планы оккупантов

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
5 февраля, 18:10
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Российские войска готовят учения в Ростовской области
В учениях примут участие более 400 военнослужащих и около 70 единиц военной и специальной техники
В учениях примут участие более 400 военнослужащих и около 70 единиц военной и специальной техники / Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России 11 февраля проведет военные учения со стрельбами танков, боевых машин пехоты и артиллерии в Ростовской области, граничащей с Украиной.

"Всего в тактическом учении примет участие более 400 военнослужащих и около 70 единиц военной и специальной техники", – говорится в сообщении Минобороны РФ, которое цитирует "Интерфакс".

Реклама

В учениях задействуют подразделения 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа. Маневры пройдут на полигоне "Кузьминский".

В ходе учения мотострелковые и танковые подразделения совместно с артиллерийскими батареями разыграют между собой ведение боевых действий по обороне своих позиций и переходу в наступление с применением стрелкового оружия, вооружения боевых машин и артиллерийских орудий. Командирам всех степеней предстоит отработать управление подразделениями при ведении обороны, восстановление боеспособности после ударов условного противника и переход в наступление.

В маневрах, в частности, задействуют танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-3, а также беспилотники, которые будут корректировать огонь артиллерии.

Реклама

/ Фото: Минобороны РФ

Украина проводит учения с ракетными комплексами NLAW

Военнослужащие учебного центра "Десна" в Черниговской области начали интенсивную подготовку к применению ручных противотанковых ракетных комплексов NLAW.

Военные ознакомились с тактико-техническими характеристиками и отработали тактику действий в боевых условиях.

Реклама

Противотанковые ракетные комплексы поступили в Украину в середине января в рамках военной помощи от Британии.

Комплексы NLAW разработала компания SAAB (Швеция) совместно с британским отделением группы Thales. Оружие способно поражать цели на дистанции от 20 до 800 метров.

На активацию противотанкового комплекса и открытие огня уходит от 2 до 3 секунд. Ракеты NLAW могут взрываться как при попадании в цель, так и над ней, поскольку имеет инерционный и магнитный взрыватели.

Угроза нападения России

Многие эксперты прогнозируют, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах. В этот период как раз завершатся XXIV зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.

Тем временем в CNN узнали, как Россия начнет боевые действия в Украине. По их данным, войска зайдут под чужим флагом.

25 января министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Российская Федерация не создала ни одной ударной группировки, которая могла бы использоваться для вторжения в Украину.

В свою очередь спикер МИД РФ Алексей Зайцев заявил, что Россия не собирается вторгаться в Украину.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Авторы проекта "Власть"
Наши авторы
Богдан Приходько "Стамбульский формат": зачем Эрдогану посредничество по Донбассу и согласится ли Путин на переговоры в Турции Богдан Приходько · Ведущий редактор Власть Сегодня
Богдан Аминов Первый документ за два года, прямые переговоры и решение покончить с Минском – итоги "нормандской встречи" в Париже Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
Анна Ткаченко Отказался от США и сменил имя: пять фактов, которые вы не знали о Борисе Джонсоне Анна Ткаченко · Ведущий редактор Власть Сегодня
Творческая команда
VIP-новости
ТОП публикаций
Сергей Мартынец

Сергей Мартынец

Выпускающий Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Мир
Показать еще
ТОП публикаций
Наталья Магдык

Наталья Магдык

Редактор раздела Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Эксклюзив "Власти"
Больше эксклюзивов
Все новости
Деньги
Показать еще
ТОП публикаций
Мария Дмитренко

Мария Дмитренко

Редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Стиль жизни
Больше о личном
Все новости
No Stress
Показать еще
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Разборы: просто о важном
Больше разборов
Все новости
Украина
Показать еще
Все новости
Последние новости
Показать еще
Опрос КМИС, 3-11 декабря 2021
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
18,9%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
13,7%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,6%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,6%
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,4%
7
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,5%
8
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
4,7%
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,6%
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5%
Подробнее
Doodle Сегодня
5 февраля. Адольф Виндаус. Ровно 94 года назад немецкий ученый Адольф Отто Рейнгольд Виндаус первым в мире синтезировал витамин D, за что по итогам 1928 года был удостоен Нобелевской премии....
История дня - за минуту
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Лучшие интервью - 2021
Чем делились украинские политики с "Сегодня"
Витольд Фокин - о самой страшной проблеме Донбасса
Читать
Данилов - о закрытых данных СНБО, от которых волосы дыбом
Читать
Зеленский о том, что есть Украина лично для него
Читать
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос SOCIS, 11-16 декабря 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
26,0%
2
Порошенко Порошенко
24,2%
3
Тимошенко Тимошенко
10,3%
4
Разумков Разумков
8,2%
5
Бойко Бойко
7%
6
Мураев Мураев
7%
7
Смешко Смешко
5,4%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.27

Российский рубль (₽)

0.3708

Евро (€)

31.92

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

238 247

заболело за неделю в Украине

+35%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять