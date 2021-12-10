За кого готовы проголосовать украинцы? Новый президентский рейтинг

В случае проведения выборов президента в ближайшее время действующий глава государства Владимир Зеленский в первом туре набрал бы 23,5% голосов избирателей, пришедших на участки. По сравнению с данными от 10-13 ноября, уровень его поддержки снова растет.
Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".
В случае проведения президентских выборов рейтинг кандидатов выглядел бы так:
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- Владимир Зеленский – 23,5%
- Петро Порошенко – 13,4%
- Юлия Тимошенко – 9,9%
- Юрий Бойко – 9,3%
- Дмитрий Разумков – 7,5%
- Игорь Смешко – 6,7%
- Евгений Мураев – 6,5%
- Владимир Гройсман – 5,5%
- Олег Ляшко – 3,2%,
- Арсений Яценюк – 3,1%.
Как проводили опрос?
Опрос проводился: 6-8 декабря 2021 года во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий среди 2500 респондентов методом опроса CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности составляет не больше 2,0.
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