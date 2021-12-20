Рейтинг Зеленского падает – за кого готовы голосовать украинцы

Уровень поддержки других политических игроков растет

Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский (слева направо). Фото: коллаж "Сегодня"

Если бы выборы президента Украины проходили в середине декабря 2021 года, то в первом туре больше всего набрал бы действующий глава государства Владимир Зеленский 16,7% – среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. По сравнению с началом ноября (18,6%) рейтинг Зеленского упал на 1,9 %.

Об этом свидетельствуют данные опроса SOCIS.

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Дальше в президентском рейтинге политики расположились таким образом:

Петр Порошенко – 12,3% (ноябрь – 12,6%);

Юлия Тимошенко – 8,6% (ноябрь – 8,2%);

Юрий Бойко – 7,9% (ноябрь – 7,8%);

Игорь Смешко – 5,1% (ноябрь – 3,6%);

Дмитрий Разумков – 4,9% (ноябрь – 4,5%);

Евгений Мураев – 4,3% (ноябрь – 4,0%);

Владимир Гройсман – 4,3% (ноябрь – 3,1%);

Поддержка других кандидатов ниже 2%. Виктор Медведчук – 1,4% (1,3% в ноябре), Олег Тягнибок – 0,9% (1,0% в ноябре), Олег Ляшко – 0,8% (1,3% в ноябре), Кира Рудик – 0,1(0,0% в ноябре).

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Как проводили опрос?

Опрос проводился 11-16 декабря 2021 года. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типа поселения (город/село) и раздела на области.

Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинским властям части Донецкой и Луганской областей.

Всего было опрошено 2 тыс. респондентов.

Метод исследования: телефонное интервью САТИ. Статистическая погрешность +/- 2,4%.

Ранее мы сообщали, что у Ляшко есть шанс попасть в Раду – новый рейтинг партий.

Также напомним, украинцы назвали лучшего премьер-министра Украины.