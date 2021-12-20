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Рейтинг Зеленского падает – за кого готовы голосовать украинцы

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
20 декабря, 11:15
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Уровень поддержки других политических игроков растет
Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский (слева направо). Фото: коллаж "Сегодня"
Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский (слева направо). Фото: коллаж "Сегодня"

Если бы выборы президента Украины проходили в середине декабря 2021 года, то в первом туре больше всего набрал бы действующий глава государства Владимир Зеленский 16,7% – среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. По сравнению с началом ноября (18,6%) рейтинг Зеленского упал на 1,9 %.

Об этом свидетельствуют данные опроса SOCIS.

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Дальше в президентском рейтинге политики расположились таким образом:

  • Петр Порошенко – 12,3% (ноябрь – 12,6%);
  • Юлия Тимошенко – 8,6% (ноябрь – 8,2%);
  • Юрий Бойко – 7,9% (ноябрь – 7,8%);
  • Игорь Смешко – 5,1% (ноябрь – 3,6%);
  • Дмитрий Разумков – 4,9% (ноябрь – 4,5%);
  • Евгений Мураев – 4,3% (ноябрь – 4,0%);
  • Владимир Гройсман – 4,3% (ноябрь – 3,1%);

Поддержка других кандидатов ниже 2%. Виктор Медведчук – 1,4% (1,3% в ноябре), Олег Тягнибок – 0,9% (1,0% в ноябре), Олег Ляшко – 0,8% (1,3% в ноябре), Кира Рудик – 0,1(0,0% в ноябре).

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Как проводили опрос?

  • Опрос проводился 11-16 декабря 2021 года. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типа поселения (город/село) и раздела на области.
  • Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинским властям части Донецкой и Луганской областей.
  • Всего было опрошено 2 тыс. респондентов.
  • Метод исследования: телефонное интервью САТИ. Статистическая погрешность +/- 2,4%.

Ранее мы сообщали, что у Ляшко есть шанс попасть в Раду – новый рейтинг партий.

Также напомним, украинцы назвали лучшего премьер-министра Украины.

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Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,0
6
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,2
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,1
8
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
4,8
9
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
4,4
10
Партія Шарія Партія Шарія
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,3
12
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
2,6
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1
Зеленский Зеленский
23,5%
2
Порошенко Порошенко
13,4%
3
Бойко Бойко
9,3%
4
Тимошенко Тимошенко
9,9%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
6,7%
7
Мураев Мураев
6,5%
8
Гройсман Гройсман
5,5%
9
Ляшко Ляшко
3,2%
10
Яценюк Яценюк
3,1
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