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Разумков: "Жду, когда секретарь СНБО предложит царя"

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
28 октября, 22:44
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Дмитрий Разумков не верит, что в Украине удастся протащить идею с президентской республикой
Разумков считает, что СНБО превышает свои полномочия / Коллаж "Сегодня"
Разумков считает, что СНБО превышает свои полномочия / Коллаж "Сегодня"

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что в Украине не получится провести усиление президентских полномочий, что предлагает сделать секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

Об этом Разумков заявил на программе "Народ против" на телеканале "Украина 24".

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"Здравствуй, царь!"

"Я в этом смысле жду следующего заявления от Данилова, когда он предложит царя. Мы живем с вами в парламентско-президентской республике. Если мы спросим людей, то, согласно недавнему рейтингу, лишь 24% готовы к такому изменению власти. Я понимаю, что сейчас могут все разгонять. Однако мы привыкли жить не в монархии. Мы привикли жить в демократии даже со времен казачества. Точно мы не готовы подчиняться одному царю. Царство – это не про Украину", – так прокомментировал идею Данилова бывший спикер в эфире программы "Народ против".

Разумков также отметил, что на самом деле, вертикали власти очень важны для развития нормального демократического государства. Но при этом они не должны "друг друга сжирать", пересекаться, а должны в рамках законов и конституции выполнять те полномочия, которыми наделены законами. В противном случае все заканчивается трагически, как для украинцев, так и для инициаторов усиления власти одной вертикали.

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"Мы не раз видели в истории нашей страны, когда власть начинает концентрироваться в одних руках и мы получаем огромные проблемы. Можем спросить у некоторых особ, которые сегодня в Ростове находятся. Однако это большая проблема для государства и большая проблема для граждан этой страны. И, к сожалению, мы за это платим большую цену, в том числе цену человеческих жизней. Считаю, что это очень плохая идея", – заключил Разумков.

Предложение Данилова

  • 25 октября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью, что Украине нужна президентская форма правления, а не парламентско-президентская, как сейчас.
  • Тут же журналист Дмитрий Гордон раскритиковал такую идею, поскольку все может закончится узурпацией власти.
  • В свою очередь глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что вопрос изменения формы правления нужно решать на референдуме.

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