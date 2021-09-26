Разумков во второй раз выздоровел от коронавируса

Председатель Верховной Рады возвращается к обычному режиму работы

Дмитрий Разумков получил отрицательный тест на коронавирус. Фото: коллаж "Сегодня"

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков получил справку с отрицательным результатом теста на коронавирус.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Тест на коронавирус – отрицательный, настроение – положительное! С завтрашнего дня возвращаюсь к обычному рабочему режиму. Впереди много вызовов, поэтому продолжаем работать на полную!", – отметил спикер парламента.

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Результат теста на коронавирус. Фото: Facebook/Дмитрий Разумков

Напомним, о том, что Разумков заболел стало известно 10 сентября. Спикер Рады собирался участвовать в Ялтинской европейской стратегии, где должен был дискутировать на тему верховенства права в Украине.

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