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Разумков во второй раз выздоровел от коронавируса

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
26 сентября, 12:07
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Председатель Верховной Рады возвращается к обычному режиму работы
Дмитрий Разумков получил отрицательный тест на коронавирус. Фото: коллаж "Сегодня"
Дмитрий Разумков получил отрицательный тест на коронавирус. Фото: коллаж "Сегодня"

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков получил справку с отрицательным результатом теста на коронавирус.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Тест на коронавирус – отрицательный, настроение – положительное! С завтрашнего дня возвращаюсь к обычному рабочему режиму. Впереди много вызовов, поэтому продолжаем работать на полную!", – отметил спикер парламента.
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Результат теста на коронавирус. Фото: Facebook/Дмитрий Разумков
Результат теста на коронавирус. Фото: Facebook/Дмитрий Разумков

Напомним, о том, что Разумков заболел стало известно 10 сентября. Спикер Рады собирался участвовать в Ялтинской европейской стратегии, где должен был дискутировать на тему верховенства права в Украине.

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Кто из украинских политиков болел COVID-19

  • В Верховной Раде первым заболевшим COVID-19 стал депутат Сергей Шахов (группа "Довіра"). Позже вирус диагностировали у лидеров "Европейской солидарности" Петра Порошенко и "Батьківщини" Юлии Тимошенко, оба политика уже выздоровели.
  • Также болели министр развития громад и территорий Алексей Чернышов, министр финансов Сергей Марченко, министр экологии Роман Абрамовский и министр обороны Андрей Таран. И замминистр культуры Роман Карандеев.
  • В июне 2020 коронавирусдиагностировали у первой леди Елены Зеленской. Почти через неделю после того, как стало известно об инфицировании, супругу президента госпитализировали. О выздоровлении первой леди сообщили в начале июля.
  • В ноябре 2020 заболел коронавирусом президент Украины Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак. Положительные результаты тестов также тогда получили пресс-секретарь президента Юлия Мендель и советник Ермака Михаил Подоляк.
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