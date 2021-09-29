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Разумков предлагает решить вопрос с законом об олигархах – два варианта

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
29 сентября, 00:05
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Спикер Верховной Рады нашел способ, как избежать повторного голосования за законопроект №5599
На Банковой есть претензии к Дмитрию Разумкову/Коллаж "Сегодня"
На Банковой есть претензии к Дмитрию Разумкову/Коллаж "Сегодня"

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков предложил два варианта, как исправить ситуацию со спорным моментом относительно правок к законопроекту об олигархах, что может привести к необходимости переголосовать закон.

Данные варианты председатель ВР озвучил в эфире телеканала "Наш".

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"Его не надо переголосовывать. Поскольку есть процедура, однако она работает, если закон голосовался по регламенту согласно Конституции. Я как председатель парламента, считаю, что было нарушение регламента. Поэтому запускать 131 статью (регламента ВР – Авт.), переголосовывать какие-то правки – это будет неправильно", – отметил Дмитрий Разумков.

"Это можно исправить следующим образом – или это может быть вето президента, закон возвращен в Верховную Раду с предложениями, тем более, что президент является автором этого законопроекта. Или закон может быть подписан, и после этого вносить изменения в этот закон", – продолжил спикер ВР.

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Спорный вопрос

Ранее в Telegram председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что Верховной Раде придется переголосовать законопроект №5599 об олигархах, который был принят во втором чтении. Это необходимо сделать потому, что были приняты лишние правки – в законе теперь существуют разные редакции о признании человека олигархом.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков ранее заявлял, что использованную в парламенте процедуру при голосовании за этот законопроект невозможно назвать нормальным подходом. Тем не менее решение ВР принято и дальше уже вступает в действие норма закона, которая предусматривает, что этим должен заниматься НАЗКа.

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