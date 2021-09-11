Зеленский о Путине, "разборках" с ЕС и большой войне: итоги форума YES в Киеве

На Ялтинской европейской стратегии выступали политики и эксперты из разных стран – говорили о войне, коронавирусе, российской угрозе и будущем Украины

Зеленский выступил на открытии YES / Фото: president.gov.ua

В этом году форум Ялтинской европейской стратегии в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука прошел в новом формате – YES Brainstorming, который фокусировался на теме COVID-19 и возможных новых катастрофах. На нем выступали украинские и иностранные политики и эксперты вживую и подключались онлайн. "Сегодня" подводят итоги форума и представляем вашему вниманию самые интересные заявления.

Зеленский о Путине и полномасштабной войне

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Он считает вероятным вторжение РФ в Украину и отмечает, что это будет трагической ошибкой Москвы и никогда не будет больше дружеского отношения Украины к России и Беларуси.

"Если будет мощная эскалация со стороны России – это самое страшное, что может быть. К сожалению, такая возможность есть".

Зеленский поделился ожиданиям от возможной встречи с Путиным.

"Меня больше интересует, можем ли мы действительно предметно встретиться, не декларативно, как делает это он с некоторыми странами. Встретиться более предметно, чем то было на первой встрече (на Парижском саммите "Нормандской четверки" в 2019 году. – Ред.). Были, конечно, результаты – более 100 человек мы вернули домой. Но не все движется вперед так быстро, как я бы хотел. Россия на сегодняшний день не хочет, они не видят смысла в вопросе окончания войны. Они этого не хотят".

Президент об отношениях Украины с Россией.

"Отношения Украины и украинского народа к россиянам сломались. Отношений нет, мы стали врагами. Представьте себе эту пропасть, это расстояние. И как это преодолеть, как это вернуть – никто не понимает… В любом случае добро побеждает, а территории, люди и, наверное, отношения вернутся".

Данилов о "банкопаде", а Ермак о новшествах в "нормандском формате"

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СНБО по поручению Зеленского рассмотрит вопрос "банкопада" и ответственных за него лиц, говорил Алексей Данилов.

"Следующий кейс, который будет рассматриваться в Совете национальной безопасности и обороны по поручению президента Украины, – как произошло так, что денег нет, олигархи дополнительные появились после, скажем так, "банкопадов" в нашей стране".

Ермак хочет вынести еще два вопроса на "нормандский формат".

"Мы считаем абсолютно логичным добавить к важным вопросам прекращения огня, общего урегулирования конфликта рассмотрение и этих вопросов (транзит газа и "Северный поток-2" – ред.). Потому что я считаю, что продолжение транзита газа является очень серьезным предохранителем, в том числе, масштабной агрессии России против Украины".

"Разборки" за вступление Украины в ЕС

Президент Эстонии Кирсти Кальюлайд заявила, что Украина для вступления в ЕС должна выполнить все т. н. копенгагенские критерии, но подчеркнула, что Киев пока "на расстоянии нескольких световых лет" от их выполнения (один световой год равен 63 242 годам на Земле).

"К сожалению, за 5 лет я не увидела приближения Украины к выполнению копенгагенских критериев".

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Брюссель к честному разговору, мол, дело не в реформах, а в политической неготовности Европейского Союза принимать Украину.

"Скажите нам правду, мы в точке, когда нам надо знать. Если вы видите нас как возможного члена – это одна стратегия, если нет – у нас будет другая стратегия. Но нам нужен честный разговор с ЕС, честный ответ от ЕС".

Закон об олигархах отправили в "венецианку"

Заместитель главы Консультативной миссии ЕС Фредрик Весслау и бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт приветствовали решение главы Верховной Рады отдать законопроект на экспертизу Венецианской комиссии.

"Мне кажется, это хорошая идея. Я имею в виду, что Венецианская комиссия является наиболее квалифицированным экспертом Европы по вопросам конституционного права, и их мнение было чрезвычайно полезным для ряда стран, когда те сталкивались с любым спорным или сложным вопросом верховенства права", – сказал Бильдт.

Экс-глава МВД Арсен Аваков и бывший глава МИД Украины Павел Климкин тоже поддержали это решение и отмечают, что украинские законопроекты уже читала "венецианка".

"Ничего не случится от того, что мы этот закон проведем через Венецианскую комиссию. Мы строим развитую европейскую страну с ценностями общепризнанными, поэтому это корректная процедура и Украина ее проходила уже не один раз", – сказал Аваков.

Подробней их комментарии читайте здесь.

"Северный поток – 2" еще можно остановить?

Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко считает, что не допустить работу российского газопровода могут санкции США, которые недавно уже фактически остановили строительство магистрального газопровода.

"Если правительство США введет санкции, то мы считаем, что европейские компании не будут покупать газ по этому трубопроводу, таким образом он не будет работать".

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер говорит, что США и Германия начнут действовать против российского газопровода в том случае, если Россия начнет использовать газ как оружие.

"США и Германия должны относиться к газопроводу как к вопросу безопасности Украины и Европы. Поэтому если Россия будет использовать газ как оружие – будут серьезные действия".

Выход Авакова в люди и Кучма о встрече Зеленского с Путиным

Аваков впервые после увольнения с должности главы МВД и отдыха в Италии выбрался не официальное мероприятие, где встретился со старыми друзьями.

А второй президент Украины Леонид Кучма эксклюзивно для "Сегодня" прокомментировал возможную встречу Зеленского с Путиным.

"Всегда переговоры полезны, даже если не дают результата. Особенно в той ситуации, в которой в данный момент Украина находится. Но в данный момент мало кто верит, что будет позитив от этой встречи. Хотя бы несколько вопросов рассмотреть и решить – хотя бы с точки зрения пленных, и то это позитив".

YES Brainstorming