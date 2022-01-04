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Расмуссен: Мы обещали Украине место за столом НАТО – пора это выполнить

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
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4 января, 09:11
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Бывший генсек Альянса объяснил, что делать Западу с ультиматумом Путина
Расмуссен призвал НАТО выполнить данное Украине обещание. Коллаж "Сегодня"
Расмуссен призвал НАТО выполнить данное Украине обещание. Коллаж "Сегодня"

Россия не может диктовать условия о нерасширении НАТО, а Украину и Грузию пора принять в Альянс и даже дать гарантии защиты союзников, которые будут распространяться на контролируемые ими территории (без оккупированных).

Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, пишет Politico.

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По его словам, Альянс не должен ни при каких обстоятельствах давать России гарантии о нерасширении. Более того, как он напомнил, Москва уже подписала Хартию ОБСЕ 1999 года, которая гарантирует, что "все государства-члены имеют право выбирать и изменять меры безопасности, включая соглашения об альянсах".

"Это также означает, что мы должны положить конец недавнему фактическому вето на Украину и Грузию в отношении их евроатлантических устремлений, которого они достигли в результате эскалации конфликтов в этих странах. Конфликтов, интенсивность которых Путин увеличивает или уменьшает в соответствии с его собственной повесткой дня. Мы пообещали Грузии и Украине место за столом НАТО, и сейчас пора принять план действий, чтобы выполнить наше обещание. В случае необходимости, мы можем сделать это при условии, что статья 5 НАТО (обязательство выступить в защиту страны, на которую напали. – Ред.) распространяется только на территории, контролируемые Тбилиси и Киевом. Но ясно одно: НАТО не может проводить политику открытых дверей, когда в дверях стоит Путин", – сказал Расмуссен.

Экс-генсек НАТО предупредил, что если сейчас Альянс пойдет России на уступки, то это будет плохой сигнал демократическому миру и хорошие новости для Кремля. При этом он уверен, что Украина так просто не сдастся в случае вторжения России.

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Переговоры Россия – НАТО

  • Переговоры между США и Россией по ультиматуму Путина запланированы на 10 января. Напомним, что Москва требует нерасширения НАТО, в том числе, чтобы в Альянс не принимали Украину и чтобы военно-политический блок вообще не расширялся. 12 января пройдет заседание Совета Россия – НАТО, 13-го – Россия – ОБСЕ.
  • При этом в Москве уже пугают Запад последствиями. Так, например, президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае отказа Запада дать так называемые гарантии безопасности ответ РФ "может быть самым разным". А министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупреждал, что если в разумный срок конструктивного ответа не последует и Запад продолжит свою "агрессивную линию", то Россия будет вынуждена предпринимать все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и устранения неприемлемых угроз ее безопасности. Также он считает, что Запад хочет устроить "маленькую войнушку" в Европе.
  • Посол России в США Анатолий Антонов тоже предупредил американцев о военном ответе Москвы, если Запад откажется от требований РФ.
  • В то же время советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович тоже говорит, что самое опасное для Украины время настанет с 14 января – по завершению переговоров Москвы с Западом.

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