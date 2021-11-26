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Ракеты для ВМС Украины: посол Великобритании объяснила утечку в СМИ о "продаже оружия"

Эксклюзив
26 ноября, 06:32
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Посол Великобритании Мелинда Симмонс раскрыла детали соглашения между нашими странами от 2020 года
Мелинда Симмонс рассказала подробности договоренности между Зеленским и Джонсоном / Коллаж "Сегодня"
Мелинда Симмонс рассказала подробности договоренности между Зеленским и Джонсоном / Коллаж "Сегодня"

Великобритания помогает наращивать потенциал флота Украины и развивает инфраструктуру наших портов. А вот продажи ракет ВМС Украины не было, о чем утверждала газета The Times со ссылкой на свои дипломатические источники.

Об этом рассказала "Сегодня" посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

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Итог договоренностей

Дипломат подтвердила, что сейчас обе наши страны ведут работу по выполнению соглашения о наращивании потенциала ВМС Украины. Этот документ был заключен во время визита президента Владимира Зеленского в Лондон в 2020 году.

"Соглашение было подписано еще в прошлом году в октябре, когда президент Зеленский был с визитом в Лондоне. Тогда мы подписали договор о свободной торговле. Также президент Зеленский сделал другое важное дело – договорился с Борисом Джонсоном, чтобы Великобритания помогла нарастить потенциал украинского флота. Это касается развития инфраструктуры портов, военно-морских кораблей. Впервые военно-морские корабли будут оснащены оборонительным оружием. Это не договор о предоставлении оружия. Это – соглашение о наращивании потенциала ВМС Украины. Две ракеты, о которых написала газета The Times, мне кажется, появились в статье ошибочно. Потому что речь в соглашении идет лишь о наращивании оборонного потенциала ВМС", – заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

Дипломат добавила: "Украина должна пройти долгий путь восстановления своего флота. Как заявил сам президент Зеленский, мы помогаем с реализацией лишь одной части этого пути".

Военное сотрудничество

  • В 2020 году во время визита Зеленского в Соединенное Королевство особенно важной была договоренность о совместной модернизации украинских Военно-морских сил. Тогда Британия согласилась помочь в укреплении обороноспособности Украины на море и повысить безопасность на юге нашей страны.
  • В октябре посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украина ожидает получения военной помощи от правительства Великобритании, а в конце октября президент Владимир Зеленский собирается повторить свой визит в Лондон.
  • Также посол Мелинда Симмонс сообщила, что Лондон сейчас не рассматривает варианты отправки в Украину своих военных формирований, как недавно сообщило британское издание Mirror.

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