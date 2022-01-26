Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💥 Протест ФОПов под Радой ✈ Новые правила въезда в ЕС ⚡ Подозрение заму Кличко ⚽ Суркис: У Динамо проблемы
СЕГОДНЯ Власть События

Раду снова закроют? Нардепов сразила болезнь

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
26 января, 12:45
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В парламенте сегодня будет решаться вопрос о том, как будет работать Рада на следующей неделе
Нардепы массово болеют коронавирусом
Нардепы массово болеют коронавирусом / Фото: Коллаж: Сегодня

В Верховной Раде наблюдается тенденция к увеличению количества больных коронавирусом. Об этом сообщила спикер слуги народа Юлия Палийчук в Telegram-канале.

"По состоянию не сегодня только среди депутатов Верховной Рады от "Слуги Народа" зафиксировано 17 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Также, по нашей информации, коронавирусом болеет 45 сотрудников аппарата парламента. Ежедневно фиксируется по 2-3 новых случая заражения", – написала она.

По ее словам, по этой причине в Верховной Раде инициировано совещание с участием глав фракций и групп, на котором обсудят формат работы Верховной Рады на следующей неделе.

Реклама

В тоже время, нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале сообщил, что Верховную Раду могут отправить на карантин до середины февраля.

"Только открытие сессии, несколько голосований и Рада уходит на карантин до 15 февраля. Причина – большое количество заболевших", – написал он.

Он отметил, что следующая пленарная неделя может ограничиться только открытием сессии и несколькими голосованиями.

Ситуация с карантином в Украине

С начала января заболеваемость COVID-19 в Украине выросла более чем в шесть раз. Также в ближайшие две недели в стране будет пиковая нагрузка.

Реклама

Кроме того, в Украине резко возрастет уровень заболеваемости коронавирусом из-за "Омикрона". До этого "Омикрон" фиксировали еще в нескольких регионах

Кто из политиков уже переболел коронавирусом

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Авторы проекта "Власть"
Наши авторы
Богдан Приходько "Козырь в рукаве". Почему в России заговорили о признании "ЛДНР" и нужен ли Путину суверенный Донбасс Богдан Приходько · Ведущий редактор Власть Сегодня
Богдан Аминов Порошенко наносит "ответный удар": что означает новость об аресте "Прямого" и "5 канала" Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
Анна Ткаченко День рождения президента Зеленского: чем он запомнился в мировой истории Анна Ткаченко · Ведущий редактор Власть Сегодня
Творческая команда
VIP-новости
ТОП публикаций
Сергей Мартынец

Сергей Мартынец

Выпускающий Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Мир
Показать еще
ТОП публикаций
Наталья Магдык

Наталья Магдык

Редактор раздела Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Эксклюзив "Власти"
Больше эксклюзивов
Все новости
Деньги
Показать еще
ТОП публикаций
Мария Дмитренко

Мария Дмитренко

Редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Стиль жизни
Больше о личном
Все новости
No Stress
Показать еще
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Разборы: просто о важном
Больше разборов
Все новости
Украина
Показать еще
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сегодня
26 января. Урхо Кекконен. Ровно 40 лет назад ушел с поста президента самый известный политик Финляндии, остановивший холодную войну…
История дня - за минуту
Опрос КМИС, 3-11 декабря 2021
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
18,9%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
13,7%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,6%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,6%
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,4%
7
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,5%
8
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
4,7%
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,6%
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5%
Подробнее
Лучшие интервью - 2021
Чем делились украинские политики с "Сегодня"
Витольд Фокин - о самой страшной проблеме Донбасса
Читать
Данилов - о закрытых данных СНБО, от которых волосы дыбом
Читать
Зеленский о том, что есть Украина лично для него
Читать
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос SOCIS, 11-16 декабря 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
23,5%
2
Порошенко Порошенко
20,9%
3
Тимошенко Тимошенко
11,8%
4
Бойко Бойко
9,3
5
Мураев Мураев
6,8%
6
Разумков Разумков
5,0%
7
Гройсман Гройсман
4,3%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.67

Российский рубль (₽)

0.364

Евро (€)

32.3

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

132 906

заболело за неделю в Украине

+108%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять