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Радовалась смерти Полякова. В "Слуге народа" просят выгнать Третьякову

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
12 октября, 11:49
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На фоне траура Третьякова позволила себе недопустимые и аморальные высказывания о смерти нардепа
Третьякова опозорилась в истории с Поляковым. Коллаж "Сегодня"
Третьякова опозорилась в истории с Поляковым. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат от "Слуги народа" Людмила Буймистер направила руководству политсилы обращение об исключении из "СН" нардепа Галины Третьяковой за ее скандальные высказывания о смерти Антона Полякова.

Об этом она написала в Facebook.

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Ее и многих других депутатов возмутило, что на фоне траура Третьякова позволила себе недопустимые и аморальные высказывания о смерти нардепа.

"Поэтому я направила депутатское обращение с требованием от высшего руководства депутатской фракции "Слуга народа" и политического совета партии принять безотлагательные меры и немедленно вынести на повестку дня ближайшего заседания фракции и съезда партии вопрос об исключении госпожи Третьяковой из фракции и политсовета партии", – написала Буймистер.

Также копию обращения направят и президенту Владимиру Зеленскому.

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Скандал с Третьяковой

Напомним, что и Людмила Буймистер сейчас один из главных кандидатов на исключение из "СН". Главным образом из-за ее позиции по олигархическому закону.

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