Радовалась смерти Полякова. В "Слуге народа" просят выгнать Третьякову

На фоне траура Третьякова позволила себе недопустимые и аморальные высказывания о смерти нардепа

Третьякова опозорилась в истории с Поляковым. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат от "Слуги народа" Людмила Буймистер направила руководству политсилы обращение об исключении из "СН" нардепа Галины Третьяковой за ее скандальные высказывания о смерти Антона Полякова.

Об этом она написала в Facebook.

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Ее и многих других депутатов возмутило, что на фоне траура Третьякова позволила себе недопустимые и аморальные высказывания о смерти нардепа.

"Поэтому я направила депутатское обращение с требованием от высшего руководства депутатской фракции "Слуга народа" и политического совета партии принять безотлагательные меры и немедленно вынести на повестку дня ближайшего заседания фракции и съезда партии вопрос об исключении госпожи Третьяковой из фракции и политсовета партии", – написала Буймистер.

Также копию обращения направят и президенту Владимиру Зеленскому.

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Скандал с Третьяковой

8 октября, в день смерти Полякова, на заседании Верховной Рады депутаты объявили о том, что Третьякова во фракционном чате "слуг" поглумилась над смертью депутата, написав, что "одним врагом меньше".

В тот же день Третьякова опозорилась и новой перепиской про Полякова и попросила депутатов не напоминать ей о том, что она состоит в комитете, который борется за права людей.

В Раде уже придумали наказание для Третьяковой. Глава фракции "СН" Давид Арахамия заявил, что депутата отстранят от пленарных заседаний. Но этим может не ограничится.

Напомним, что и Людмила Буймистер сейчас один из главных кандидатов на исключение из "СН". Главным образом из-за ее позиции по олигархическому закону.